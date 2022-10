RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão da Libertadores, da Recopa Sul-Americana, bicampeão brasileiro, bicampeão da Supercopa do Brasil, tricampeão carioca. De 2019 para cá, o Flamengo vive sua nova "era de ouro", mas no elenco há quem tenha erguido seu primeiro título pelo clube da Gávea somente agora, com a conquista da Copa do Brasil nos pênaltis em cima do Corinthians, caso de jogadores como David Luiz, Vidal e Everton Cebolinha.

No total, são 14 atletas que "debutaram" com a camisa rubro-negra, sendo dez que foram contratados mais recentemente e ainda quatro jovens promovidos para o profissional nesta temporada.

Entre os reforços estão o goleiro Santos; os laterais Ayrton Lucas e Varela; os zagueiros David Luiz, Pablo e Fabrício Bruno; os meias Vidal e Erick Pulgar; e os atacantes Marinho e Everton Cebolinha. Destes, somente Santos e Cebolinha já haviam conquistado a Copa do Brasil anteriormente. O goleiro levantou este caneco em 2019, pelo Athletico-PR, e o atacante em 2016, pelo Grêmio.

Os outros quatro jogadores foram revelados na base do Flamengo: o goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Cleiton e os meias Victor Hugo e Matheus França.

O elenco rubro-negro ainda tem a chance de conquistar mais um título em 2022, e de peso: a Libertadores, onde no próximo dia 29 enfrenta o Athletico-PR no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador.

*

VEJA OS JOGADORES QUE DEBUTARAM COM A CONQUISTA DA COPA DO BRASIL:

GOLEIROS

Santos e Matheus Cunha

ZAGUEIROS

David Luiz, Fabrício Bruno, Pablo e Cleiton

LATERAIS

Varela e Ayrton Lucas

MEIAS

Vidal, Erick Pulgar, Victor Hugo e Matheus França

ATACANTES

Marinho e Everton Cebolinha