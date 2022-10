RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Foi sofrido, mas o Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil ao vencer o Corinthians nos pênaltis nesta quarta-feira (19), no Maracanã. Após a partida, o vice-presidente de futebol do time rubro-negro, Marcos Braz, falou na zona mista do estádio sobre a sensação de levantar a última taça que faltava para a atual geração.

"É o campeonato do recomeço, de tirar força interior para se superar. Começou com o Atlético-MG, com aquele jogo de volta aqui. Perdemos lá. Deu tudo certo. É um título importante, nacional. O mais importante é que foi em cima de um time que nos últimos 10, 15 anos foi campeão do mundo, brasileiro. A grandeza do Corinthians nos dá ainda mais felicidade", disse o dirigente.

Braz ainda tirou onda com os "secadores" e falou sobre a virada de chave necessária do Flamengo antes da final da Libertadores. A equipe tem duas partidas pelo Campeonato Brasileiro antes de embarcar para Guayaquil, onde decide a competição continental contra o Athletico-PR no próximo dia 29.

"Vamos comemorar muito hoje e amanhã, depois vira a chave para irmos atrás do principal título do ano, o mais importante do continente. Esperamos que ocorra tudo bem e a gente possa trazer mais uma vez esse título. Comemora todo mundo, as pessoas, os jogadores, quem estava torcendo contra. É uma felicidade", completou.