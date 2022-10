SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona não tomou conhecimento do adversário e retomou o caminho da vitória após dois jogos. O time comandado pelo técnico Xavi venceu o Villarreal na tarde desta quinta-feira (20) por 3 a 0, no Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol. Os gols da partida aconteceram na primeira etapa e foram marcados por Robert Lewandowski, duas vezes, e pela joia Ansu Fati.

Com o resultado, o clube catalão chega aos 25 pontos e volta a encostar no líder Real Madrid, que possui 28. O resultado é importante para o Barça seguir na cola do rival, já que foi derrotado por 3 a 1 no duelo direto na última rodada. Já o Villarreal, estacionado nos 15 pontos, está em nono na tabela.

O próximo compromisso de ambas as equipes será no domingo (23), pela competição nacional. Os comandados por Unai Emery recebem o Almería, às 13h30 (de Brasília), enquanto o Barcelona encara o Athletic Bilbao, às 16h. Na quarta (26), os Culés enfrentam o Bayern de Munique para seguirem vivos na Liga dos Campeões.

O JOGO

Jogando em casa, o Barcelona controlou o jogo desde o início, mas tinha dificuldade em transformar seu volume em oportunidades de gol. Até que, aos 30 minutos da primeira etapa, Pedri acionou Jordi Alba na esquerda com um belo lançamento. O lateral cruzou rasteiro na área para Lewa, que dominou girando para cima dos marcadores e chutou por baixo de Rulli, inaugurando o placar.

Quatro minutos depois, o atacante polonês voltou a balançar a rede adversária. Gavi saiu em um rápido contra-ataque e foi segurado, mas deu sequência à jogada e tocou para Lewa. O camisa 9 recebeu fora da área, limpou o defensor e finalizou colocado, sem chances para o goleiro do Villarreal.

Com os tentos, Lewandowski chegou a 11 gols marcados em dez partidas disputadas na La Liga, isolando-se na artilharia do campeonato.

O Villarreal mal conseguiu digerir o resultado e o Barça logo chegou ao seu terceiro gol. Aos 38, Ferrán Torres fez bela jogada individual pela direita, infiltrou na área e tocou para Ansu Fati. A joia blaugrana de 19 anos recebeu livre, mas desajeitado, e tocou na trave. No entanto, ele conseguiu aproveitar o rebote e, de letra, ampliou o marcador.

O time da casa voltou do intervalo com a mesma intensidade e manteve o controle das ações, mas não alterou o placar. Com o decorrer da partida e a vantagem tranquila, o ritmo foi desacelerando aos poucos.

Xavi começou a fazer alterações na equipe e colocou, entre outros jogadores, o atacante Raphinha. O Barça chegou muito perto do seu quarto gol aos 33 do segundo tempo, mas o brasileiro, na cara do gol, desperdiçou um cruzamento de Dembelé.