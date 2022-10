SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três clubes brasileiros concorrem ao prêmio de "Clube Masculino do Ano" pela Globe Soccer Awards, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos: Palmeiras (SP), Flamengo (RJ) e Athletico (PR).

A lista foi divulgada nesta quinta-feira (20) pela Dubai Sports Council, conselho de esportes de Dubai que organiza a premiação "Globe Soccer Gala" anualmente. Será a 13ª edição do evento -a primeira foi realizada em 2010.

Várias categorias estão inclusas no Dubai D'or (como é popularmente conhecido, em alusão à Bola de Ouro e ao Fifa The Best), como melhor jogador e jogadora do mundo, melhor treinador, presidente e agente, clube masculino e feminino do ano, prêmio Maradona, entre outros.

Pelo futebol feminino, são dez equipes indicadas ao clube do ano, sem nenhuma brasileira, apenas europeias: Arsenal-ING, Barcelona-ESP, Bayern de Munique-ALE, Chelsea-ING, Juventus-ITA, Lyon-FRA, Paris Saint-Germain-FRA, Real Madrid-ESP, Roma-ITA e Wolfsburg-ALE.

Os vencedores serão definidos no dia 17 de novembro, três dias antes da estreia oficial da Copa do Mundo do Qatar.

Além dos brasileiros, mais dois clubes sul-americanos (Boca Juniors e River Plate) disputam o posto de melhor clube do mundo. O Al-Hilal, No total, vinte clubes concorrem ao prêmio. O vencedor do ano passado foi o Chelsea, da Inglaterra, campeão da Liga dos Campeões na temporada 2020/21.

Confira a lista completa:

Ajax-HOL, Al-Hilal, Athletico-PR, Bayern de Munique-ALE, Boca Juniors, Eintracht Frankfurt-ALE, Feyenoord-HOL, Flamengo, Liverpool-ING, Manchester City-ING, Milan-ITA, Palmeiras, Paris Saint-Germain-FRA, Porto-POR, Rangers-ESC, Real Madrid-ESP, River Plate, Roma-ITA, Villarreal-ESP e Wydad.

