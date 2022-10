- Tênis: Luísa Stefani alcança semi de duplas do WTA 1000 de Guadalajara

A brasileira Luísa Stefani e a australiana Storm Sanders se garantiram nas semifinais da disputa de duplas do WTA 1000 de Guadalajara (México) ao superarem por W.O. (desistência), nesta quinta-feira (20), a belga Elise Mertens e a russa Veronika Kudermetova, que não pôde entrar em quadra por causa de problemas físicos.

“Estava animada para disputar esse jogo, seria um grande desafio. Uma pena que não aconteceu. Desejo melhoras e boa sorte nas simples para a Kudermetova. Será bom para nós treinar dois dias e buscar uma vaga na final no sábado. Vamos que vamos”, declarou a paulista de 25 anos.

Agora, Luísa Stefani e Storm Sanders só voltam a atuar na competição no próximo sábado (22). Mas as rivais ainda não estão definidas, pois saem somente na próxima sexta-feira (21), do confronto entre a mexicana Giulia Olmos e a canadense Gabriela Dabrowski e a dupla vencedora da partida entre as chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang diante da russa Anastasia Potapova e da bielorrussa Yana Sizikova.

