SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu a Universidad do Chile por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (20), em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores Feminina. O placar foi construído com gols de Carol Baiana e Poliana, para as palmeirenses, e Gabriela Huertas, para as leoas.

A equipe brasileira já estava classificada para as quartas de final da competição e a partida foi apenas para cumprir tabela. Com esse resultado, as comandadas de Ricardo Belli seguem com 100% de aproveitamento.

As Palestrinas vão enfrentar o Santiago Morning na próxima fase da Copa Libertadores. A equipe, que também é chilena, venceu dois jogos e perdeu um no Grupo D.

Do outro lado, a Universidad do Chile, que ficou com a segunda colocação, vai joga contra o América de Cali no mata-mata.

Além do Alviverde, Corinthians e Ferroviária representam o Brasil na Copa Libertadores Feminina.

PALMEIRAS

Jullya; Poliana, Day Silva, Júlia Bianchi (Sochor), Katrine (Carolzinha); Ary Borges, Duda Santos (Giovana), Camilinha (Juliana); Byanca Brasil, Carol Baiana e Bia Zaneratto (Sâmia). T.: Ricardo Belli

UNIVERSIDAD DO CHILE

Vanina Correa; Carla Guerrero, María Martínez, Orellana (Valentina Díaz); Groff, Mariana Morales (Karen Fuentes), Gabriela Huertas, Barbara Sánchez (Riquelme); Huenteo, Rebeca Fernández (Sonya Keefe) e Daniela Zamora. T.: Carlos Veliz

Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (Equador)

Gol: Carol Baiana (41' 1ºT - PAL), Gabriela Huerta (03' 2ºT - UCH) e Poliana (25' 2ºT - PAL)

Cartões amarelos: Bia Zaneratto (PAL), Day Silva (PAL) e Sochor (PAL)