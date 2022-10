PORTO ALEGRE, RS, E SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo passou por cima do Coritiba. Nesta quinta-feira (20), o time paulista fez 3 a 1 no time paranaense, com dois gols de Calleri e um de Luciano, em duelo atrasado da 29ª rodada do Brasileiro. O resultado fez a equipe comandada por Rogério Ceni colar no G8. Matheus Cadorini foi quem descontou para os paranaenses.

Agora com 44 pontos, a equipe paulista está na décima posição, apenas um ponto atrás do América-MG, oitavo colocado. A presença no grupo pode garantir vaga na próxima Libertadores. O título do Flamengo na Copa do Brasil abriu mais uma vaga no antigo G6. A final da competição continental, entre Flamengo e Athletico-PR, deve abrir outra.

Já o Coritiba parou com 34 e está a apenas três pontos distante da zona de rebaixamento. O time da capital do Paraná ocupa o 15º lugar.

O próximo jogo do São Paulo será no domingo (23), contra o Juventude, em Caxias do Sul. O Coritiba atua no mesmo dia, contra o Internacional, em casa.

SÃO PAULO

Felipe Alves; Rafinha, Léo e Luizão; João Moreira (Igor Gomes), Nestor (Galoppo), Pablo Maia (Luan), Patrick (André Anderson) e Reinaldo (Wellington); Luciano e Calleri. T.: Rogério Ceni

CORITIBA

Gabriel Vasconcelos; Natanael (Matheus Alexandre), Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos (Diego Porfírio); Jesús Trindade, Bruno Gomes e Boschilia (Régis); Fabrício Daniel (Matheus Cadorini), Warley (Bernardo) e Adrián Martínez. T.: Guto Ferreira.

Estádio: estádio Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Eder Alexandre e Henrique Neu Ribeiro (ambos de SC)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Luizão, Luciano (SP); Natanael, Chancellor, Diego Porfírio, Bruno Gomes, Martínez (CTB)

Gols: Calleri, do São Paulo, aos 2 minutos do primeiro tempo e aos 17 minutos do segundo tempo; Luciano, do São Paulo, aos 27 minutos do segundo tempo; Matheus Cadorini, do Coritiba, aos 38 minutos do segundo tempo;