SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Ronaldo não ganhou o apelido de Fenômeno à toa, e grande parte dos feitos de um dos melhores atacantes da história do futebol está documentada em "Ronaldo, o Fenômeno - a ascensão, a queda e a redenção", produzido por Zoom Sports e DAZN Studios em parceria com Beyond Films e Fifa+.

O UOL Esporte esteve no evento de lançamento do filme, disponível a partir de hoje (21) no Globoplay. No documentário, o ex-jogador fala sobre a ascensão meteórica e aborda dois momentos bem difíceis da carreira: a convulsão antes da final da Copa do Mundo de 1998 e a lesão no joelho que quase o tirou dos gramados precocemente.

A produção sobre a ascensão, queda e redenção de um dos maiores camisas 9 do Brasil é um prato cheio para os amantes do futebol. No documentário, Ronaldo foca em sua trajetória na seleção brasileira, em que acumula as principais glórias da carreira.

O filme mostra brevemente o jovem no Mundial de 1994, nos Estados Unidos, vencido pelo Brasil ?Ronaldo não entrou em campo. Boa parte da produção se debruça para valer nos anos seguintes, até chegar à Copa do Mundo da França, em 1998.

Ronaldo foi protagonista absoluto naquele Mundial, e aí incluindo o extracampo, mas terminou com o amargo vice-campeonato diante da França, dona da casa. As horas que antecederam a decisão dominaram o noticiário por anos, mais do que o próprio jogo, e o tema virou até motivo de investigação em uma CPI no Brasil.

Afinal, o que aconteceu com Ronaldo antes do jogo? No documentário, o ex-jogador e empresário, hoje dono da SAF que administra o Cruzeiro, dá detalhes sobre o ocorrido. Ele mostra documentos e laudos médicos de exames feitos logo após a convulsão e propõe um formato diferente para falar sobre o fato.

Se na maior parte do vídeo Ronaldo aparece dando o seu depoimento sobre variados assuntos sentado em uma cadeira, de frente para a câmera, no estilo de uma entrevista convencional, no momento em que aborda este tema a dinâmica é outra.

O camisa 9 do penta da seleção brasileira aparece em um sofá, tomando vinho ao lado de Roberto Carlos, enquanto conversa sobre a convulsão. A impressão é de que houve a intenção de naturalizar o fato.

Ronaldo fala abertamente sobre o assunto, conta o que se lembra do episódio e faz perguntas ao seu companheiro de quarto à época, agindo como se fosse um entrevistador em alguns momentos.

O conteúdo, com detalhes do ex-lateral, do médico da seleção, José Luís Runco, e do próprio Ronaldo, parece ter um objetivo: colocar fim a uma série de boatos e teorias criadas a partir do tema.

"Não tenho tabu em falar de 1998, mas a conversa com o Roberto Carlos era fundamental, porque ele estava no quarto comigo, como esteve a carreira inteira. E no momento da convulsão foi o primeiro a chamar um médico. Queria tirar dele, não eu contando, porque em dado momento eu perco a consciência e recupero quando acordo. Ficou bem bacana a conversa com ela. Eu esclareço de forma natural, sem tabu o ocorrido. Foi a ideia", disse Ronaldo.

A polêmica também é abordada em outro documentário lançado recentemente, que mergulha na campanha do pentacampeonato da seleção, em 2002, quando Ronaldo dá a volta por cima após uma grave lesão no joelho.

No vídeo de Ronaldo e no filme "Brasil 2002 - Os Bastidores do Penta" é exibida a mesma foto da cama em que o jogador passou mal, em 1998, por exemplo.

Na produção pessoal, no entanto, Ronaldo dá mais minutos ao tema e mostra alguns laudos médicos. A participação de Roberto Carlos também é um ponto comum dos filmes. O depoimento é similar.

CRAQUES EXALTAM FENÔMENO

Roberto Carlos, Zidane, Romário, Bebeto, Felipão e Christian Vieri são alguns convidados de Ronaldo para participar do documentário.

O filme mostra que a relação com o astro francês e algoz de 98 começou antes mesmo de eles dividirem vestiário no Real Madrid. Outro ponto interessante é como o ex-jogador brasileiro lida com a pressão de uma carreira muito midiática.

Vieri, que diz ter ido para a Inter de Milão por causa do Fenômeno, conta bastidores do dia a dia ao lado do brasileiro antes e depois da lesão grave no joelho. Para o italiano, Ronaldo era diferente dos outros jogadores e merecia tratamento especial dentro do clube.

Além dos nomes consagrados do futebol, os pais do camisa 9 contribuem em momentos pontuais. A mãe, Sônia dos Santos, participa até com mais frequência e dá um depoimento sobre como ajudou o filho nos momentos mais complicados da carreira.

A ex-esposa de Ronaldo, Milene Domingues, também aparece no filme e entrega uma história divertida do casamento, realizado em dezembro de 1999. Machucado, o ex-jogador precisou de algumas ajudinhas para participar da cerimônia.