SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cinco jogos sem vencer fora pelo Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR visita o Red Bull Bragantino neste sábado (22), em Bragança Paulista (SP). Sexto colocado, o clube soma 51 pontos, e, com a vitória, tem chance de encostar no Fluminense, em quarto, com 54 pontos. No entanto, o clube paranaense venceu duas partidas a menos do que o time carioca.

Ainda assim, o técnico do Athletico-PR, Felipão, deve escalar elenco misto neste sábado. O treinador sinaliza prioridade à Taça Libertadores, com final marcada para o próximo dia 29. Nem Cuello, ex-jogador do Red Bull Bragantino, deve estar em campo.

Felipão precisa lidar com a ausência do volante Fernandinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o Coritiba. A definição do elenco deve ficar para a tarde desta sexta (21), quando a equipe viaja para São Paulo.

Formam uma possível escalação do Athletico-PR: Bento; Abner, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Khellven; Hugo Moura, Alex Santana, Terans, Vitinho e Cannobio; Vitor Roque.

No time de Bragança, o departamento médico iniciou o trabalho de transição com Alerrandro e Jan Hurtado. Reinseridos nos treinos com a equipe principal, os dois ainda são dúvida para o confronto contra o Athletico-PR.

Suspensos, em ordem, por terceiro cartão amarelo e expulsão, o zagueiro Léo Realpe e o jogador de meio-campo Lucas Evangelista desfalcam o Red Bull Bragantino. Por outro lado, o meia-atacante Hyoran retorna aos relacionados, após se recuperar de virose.

O técnico Maurício Barbieri deve entrar em campo com a melhor formação possível, visto que o time paulista tenta se recuperar de duas derrotas seguidas.

A equipe deste sábado deve ter: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Cândido; Everton, Praxedes, Helinho e Sorriso; Hyoran e Artur.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: Às 16h30 (de Brasília) deste sábado (22)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: Premiere