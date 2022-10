SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vindo de dois empates seguidos, o Palmeiras se prepara para receber o Avaí neste sábado (22), no Allianz Parque, em São Paulo, às 21h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Líder da Série A com 68 pontos, o time alviverde viu a vantagem diminuir com as igualdades -1 a 1 contra o Atlético-GO e 0 a 0 contra o São Paulo, na última rodada. O Internacional, em segundo, soma 60 pontos, e pode chegar a 78 caso vença as seis rodadas restantes, obrigando o Palmeiras a redobrar a atenção e buscar pelo menos quatro vitórias, ou três vitórias e dois empates, para garantir a vantagem indiscutível.

O técnico Abel Ferreira expressou frustração com o empate contra o São Paulo, mas indicou o que é necessário para melhorar o desempenho. "'Precisamos de uma definição no último terço, mais inspiração e criatividade porque eles as têm", afirmou, em coletiva após a partida. "Com trabalho, é o que vamos continuar a fazer. Esse não deu, o próximo é o Avaí. Não vou alterar o discurso de jogo a jogo, mas também não vou alterar nossa intenção nessa competição, ela foi traçada desde o início: estamos nessa competição para ganhá-la. Quando vai ser? Quando Deus quiser e nosso trabalho permitir'', disse.

Para a partida deste sábado, o técnico tem como desfalque confirmado o zagueiro Murilo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Rony volta de suspensão, enquanto o meia-atacante Bruno Tabata, recuperando-se de mialgia na coxa esquerda, treina com a equipe e pode retornar em breve.

Quem também pode figurar como opção é o jovem Endrick, que teve boa atuação contra o São Paulo.

Ele entrou num clássico que estava aberto e a decisão poderia passar por ele. Se o primeiro lance terminou com um impedimento e um escorregão, depois ele girou e arrancou contra Beraldo, que o agarrou pelas constas e acabou expulso. Com personalidade, pediu pra bater a falta, mas não teve chance com Gustavo Scarpa e Gabriel Menino, que pegaram a bola.]

Endrick agora é, de fato, uma opção para Abel Ferreira. A mudança surge ao se comparar o cenário da partida contra o São Paulo com o da estreia, quando pegou um jogo já resolvido com os 3 a 0 no placar contra o Coritiba (terminou 4 a 0). Naquele 6 de outubro, Endrick teve uma chance clara e outra que criou, as duas pararam no goleiro numa noite em clima de festa.

Ele agora integra um grupo que compete e tenta resolver o que Abel ainda não conseguiu ter: um "9" de verdade.

Hoje a vaga é de Rony, pelo esforço e pela entrega, mas não por ser a posição natural dele. Suspenso na última rodada, foi substituído por Merentiel, que foi titular. Endrick e Flaco López também entraram. Rafael Navarro, que também briga pela posição, ficou como opção no banco de reservas.

Para este sábado, uma possível formação inicial do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony.

O Avaí, por sua vez, deve ter alterações nos 11 iniciais. O técnico Lisca indicou nos últimos treinos que pode ir a campo sem Bissoli -artilheiro da equipe, o jogador já soma seis partidas sem marcar gols.

Outra novidade indicada pelo comandante pode ser a escalação de Jean Pyerre entre os titulares. Dessa forma, uma possível escalação do time catarinense tem: Vladimir; Kevin, Raniele, Rafael Vaz e Thales; Lucas Ventura, Bruno Silva e Jean Pyerre; Renato, Pablo Dyego (Natanael) e Pottker.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: Às 21h (de Brasília) deste sábado (22)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

VAR: Adriano Milczvksi (PR)

Transmissão: