SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No limite da zona de classificação para Série A de 2023, o quarto colocado da Série B, Vasco (56) recebe o sétimo, Criciúma (52), neste sábado (22), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Invicta como mandante, a equipe cruzmaltina terá sequência de dois jogos em casa pela segunda divisão.

Mas o técnico do Vasco, Jorginho, precisará lidar com as ausências de Raniel e Luiz Henrique, suspensos por 30 dias após a confusão que marcou o jogo contra o Sport no último domingo (16).

Raniel converteu cobrança de pênalti e na sequência provocou a torcida do time adversário, que invadiu o campo e se confrontou com a polícia.

O lateral-direito Léo Matos e o atacante Bruno Tubarão voltam de suspensão automática por terceiro cartão amarelo.

Decisivo nos dois últimos jogos, o atacante Alex Teixeira pode entrar na vaga do experiente Nenê.

Jorginho deve escalar a seguinte formação: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Anderson Conceição, Danilo Boza e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos e Nenê (Alex Teixeira); Marlon Gomes, Figueiredo e Eguinaldo.

O Criciúma precisa da vitória para se manter vivo na luta por vaga na primeira divisão, pela qual teve passagens em anos anteriores.

O técnico Cláudio Tencati afirmou em coletiva que permanecerá com a formação adotada na vitória contra o Ituano por 3 a 0 no último sábado (15).

Nessa partida, o elenco foi: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Rayan e Hélder; Marcos Serrato, Arilson e Thiago Alagoano; Hygor, Lohan e Fellipe Mateus.

Estádio: São Januário, em Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste sábado (22)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: Premiere, SporTV