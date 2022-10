RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Atual presidente do Fluminense, Mário Bittencourt divulgou, nesta sexta-feira (21), um evento de lançamento da candidatura à reeleição do clube. A reunião acontecerá na próxima terça, às 19h30, no salão nobre do Tricolor, em Laranjeiras.

Mário já havia oficializado que seria candidato em entrevista ao site UOL Esporte. Além do lançamento, ele também vai apresentar os integrantes da nova gestão. Em publicação nas redes sociais, o dirigente disse que deseja um novo mandato para continuar "a trilhar o caminho que levou o Fluminense de volta à prateleira de cima do futebol brasileiro."

O Estatuto do Fluminense obriga que toda eleição deve acontecer impreterivelmente na segunda quinzena de novembro e em um sábado. Por isso, as opções são dias 19 e 26. A segunda data, porém, seria no meio da Copa do Mundo. Portanto, há um movimento para que seja em 19.

Além de Mário Bittencourt, o Fluminense tem outros três pré-candidatos na eleição: os também advogados Ademar Arrais, Marcelo Souto e Rafael Rolim. Para concorrer, todos eles precisam de 200 assinaturas de sócios na chapa.

Leia o post na íntegra:

"Na primeira gestão, adotamos como pilares a credibilidade, a estabilidade e a austeridade, princípios que nortearam todas as decisões. Com organização e muito trabalho, retornamos ao primeiro escalão do futebol brasileiro, reconquistamos nosso protagonismo em clássicos; levantamos taça e o orgulho voltou. Melhoramos, mas ainda é pouco. Queremos mais. Muito mais.

Nas áreas administrativa e financeira, também avançamos. Organizamos nossas contas, pagando o Ato Trabalhista pontualmente e, finalmente, com a obtenção do Regime de Centralização de Execuções cessamos as penhoras que todos os dias travavam a rotina do clube. Com o equacionamento do passivo fiscal, alcançamos as CNDs, possibilitando ao clube participar de licitações públicas e desenvolver projetos incentivados. Para seguir no Maracanã. No marketing também tivemos avanços importantes, como o recorde de adesões ao programa de Sócio Futebol, lançado após ouvirmos em uma pesquisa a opinião de mais de 12 mil tricolores. Hoje são mais de sessenta mil sócios.

E podemos avançar ainda mais. Por isso, decidimos, eu e minha equipe, pleitear mais um mandato, para que continuemos a trilhar o caminho que levou o Fluminense de volta à prateleira de cima do futebol brasileiro.

Para conhecer nossos planos e ajudar a seguirmos cuidando do clube com responsabilidade, convidamos você a conhecer nossas ideias e propostas para os próximos três anos, no evento aberto de lançamento de nossa candidatura. Conto com a sua presença, pois você, torcedor tricolor, é a razão de ser do Fluminense."