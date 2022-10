SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cuiabá enfrenta neste domingo (22) o Goiás na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em confronto direto da parte de baixo da tabela, a equipe mato-grossense jogará com ao menos dois desfalques. Outros três jogadores se recuperam e são dúvida.

Na 17ª posição, com 31 pontos, o Cuiabá vem de quatro derrotas. Uma vitória pode deixar o clube a quatro pontos do Goiás, o 14º, com 38. O time goiano tem uma partida a menos, já que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu no sábado (15) o confronto com o Corinthians pela rodada anterior.

O técnico António Oliveira precisa reformular a equipe sem o zagueiro Alan Empereur e o lateral-esquerdo Igor Cariús. O primeiro foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o segundo, expulso contra o Ceará no último domingo (16).

No departamento médico por lesão na coxa direita, o meio-campista Kelvin Osorio deve ser desfalque. Para a lateral esquerda, Sidcley iniciou transição física e pode jogar contra o Goiás, assim como o zagueiro Marllon, que trata de dores na coxa direita.

Recuperado, João Lucas volta como opção pela direita da defesa cuiabana.

António Oliveira deve relacionar: João Carlos; Marllon, Joaquim e Paulão; Daniel Guedes, Rafael Gava, Denilson e André Luís (Sidcley); Gabriel Pirani, Rodriguinho e Deyverson.

Desfalque nas últimas quatro rodadas, o zagueiro Caetano volta à equipe principal do Goiás. Ele se recuperou de lesão muscular na coxa direita e está à disposição do técnico Jair Ventura.

Sem Caetano por quatro rodadas, o Goiás perdeu para Botafogo, Fortaleza e Internacional e empatou com o Ceará. O clube vive jejum de seis rodadas.

Suspenso com três amarelos, o volante Diego fica fora da lista de relacionados. O lateral-esquerdo Sávio se recupera de lesão e gera dúvida para Jair Ventura.

O técnico esmeraldino deve escalar: Tadeu; Hugo, Reynaldo, Caetano e Maguinho (Sávio); Auremir, Vinícius, Luan, Marquinhos e Dadá Belmonte; Pedro Raul.

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (23)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

VAR: Helton Nunes (SC)

Transmissão: Premiere