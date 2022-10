SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem Neymar, suspenso, dupla Messi e Mbappé mostrou todo o seu entrosamento e comandou a vitória por 3 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Ajaccio, nesta sexta-feira (21), fora de casa, em jogo que abre a 12ª rodada do Campeonato Francês.

Apesar do jogo truncado, Mbappé e Messi brilharam e deixaram o campo com três gols marcados e três assistências. O camisa 7 abriu o placar, no primeiro tempo, com assistência do argentino. Na segunda etapa, Messi fez um golaço, com direito a toque de letra do francês, que três minutos depois marcou seu segundo na partida, com assistência do camisa 30.

Com os dois gols de hoje, Mbappé superou Neymar e assumiu a artilharia do Campeonato Francês, com dez gols marcados, contra nove do brasileiro.

O PSG chegou a 32 pontos no Francês, abrindo seis de vantagem em relação ao vice-líder Lorient, que tem um jogo a menos. Já o Ajaccio segue lutando contra o rebaixamento e ocupa a 18º colocação, com oito pontos.

O próximo compromisso do PSG pelo Francês será no próximo sábado (29), às 12h (de Brasília), contra o Troyes. Antes, o time de Paris recebe o Maccabi Haifa nesta terça-feira (25), às 16h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de Grupos da Liga dos Campeões.