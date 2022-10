SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Concorrente a títulos nacionais em certo ponto da temporada, o Fluminense agora mudou o foco. Na reta final do ano, o time tricolor carioca quer garantir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso do Clube das Laranjeiras é neste domingo (22), quando recebe o Botafogo às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada da competição nacional.

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Avaí na rodada passada, o Fluminense encerrou o jejum após três derrotas consecutivas, chegou aos 54 pontos e voltou ao G4 na quarta colocação. O time do técnico Fernando Diniz está empatado em pontos ?mas leva a vantagem por ter uma vitória a mais? com o Corinthians, que caiu para quinto e tem um jogo a menos após a partida contra o Goiás no último sábado (15) ser suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça Deportiva (STJD). O time alvinegro paulista joga neste sábado (22) contra o Santos, na Vila Belmiro (SP).

Em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, o volante Martinelli afirmou que o clássico exige máxima atenção, pois o adversário está melhor do que no primeiro turno."Quando se fala de clássico todo jogador quer jogar, é um dos melhores jogos possíveis, motivação bem maior. Qualquer um que entrar em campo vai dar o máximo. Clássico é decidido no detalhe, temos que ter atenção. Parece que se ganhar domingo será a maior sequência de vitórias em anos. Temos que entrar focados, os três pontos vão ser muito importantes para nós", falou.

O jogador também reafirmou o planejamento da vaga direta para a Libertadores.

Para a partida, o técnico Diniz deve utilizar quase o mesmo time que venceu o Avaí, desta vez com a presença de Nino, recuperado de problema muscular na coxa direita. Yago Felipe e Calegari, improvisados na lateral e no meio de campo, respectivamente, devem ser mantidos.

Uma possível escalação inicial do Fluminense tem: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli, Yago e Ganso; Arias e Cano.

O Botafogo, por sua vez, busca recuperação após perder para o Internacional no último domingo (16). O time está em 11º na tabela, com 43 pontos, e tenta manter viva a esperança de conquistar vaga na Libertadores via G8. O América-MG, atual oitavo colocado, soma 45 pontos, apenas dois a mais.

O técnico Luís Castro deve ter novidades na escalação: Tchê Tchê cumpre suspensão, e Danilo Barbosa, Saravia, Gustavo Sauer e Lucas Fernandes não participaram de treinos com a equipe nesta sexta-feira (21), tornando-se dúvidas.

Por outro lado, Cuesta, que não jogou na última rodada pois pertence ao Inter, está à disposição, enquanto Rafael, recuperado de edema muscular, pode entrar em campo.

Assim, uma possível escalação inicial do Botafogo tem: Gatito Fernández; Daniel Borges (Rafael), Adryelson, Cuesta e Marçal; Del Piage, Gabriel Pires e Eduardo; Victor Sá (Jeffinho), Júnior Santos e Tiquinho Soares

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (23)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: Globo e Premiere