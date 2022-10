SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há seis jogos sem vencer, o Ceará vai até Goiânia enfrentar o Atlético-GO neste domingo (23), às 18h (de Brasília), no Antônio Accioly, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro busca quebrar a sequência negativa e conquistar a primeira vitória como visitante sob o comando do técnico Lucho González.

Uma vitória também é importante para aliviar a pressão do rebaixamento. O Ceará ocupa o 16º lugar, com 34 pontos, e pode abrir até seis pontos de vantagem para o Z4 caso garanta a vitória e o Cuiabá, em 17º, com 31 pontos, tropece diante do Goiás -os times jogam no mesmo dia e horário.

No entanto, uma derrota do clube alvinegro e uma vitória do elenco auriverde levaria a um empate na pontuação. Neste cenário, o Cuiabá levaria vantagem por ter uma vitória a mais -primeiro critério de desempate-, colocando o time do Castelão na zona de rebaixamento.

Para o Atlético-GO, a partida também é decisiva para permanecer na Série A. Em 18º, com 30 pontos, o time goiano busca a vitória e torce por uma derrota do Cuiabá para escapar do Z4.

Por isso, o clube rubro-negro vem chamando a partida de "jogo do ano".

O técnico do clube goiano, Eduardo Souza, poderá contar com Shaylon, que volta de suspensão, e Léo Pereira, poupado no empate por 1 a 1 contra o Juventude, na última rodada, após sentir desconforto muscular. No entanto, a tendência é que o comandante repita a escalação do último jogo.

Assim, o Atlético-GO pode ir a campo com: Renan; Dudu, Lucas Gazal, Wanderson e Arthur Henrique; Baralhas, Willian Maranhão e Wellington Rato; Airton, Diego Churín e Luiz Fernando.

O Ceará, por sua vez, não tem desfalques por suspensão, mas segue com Messias, Lindoso, Lucas Ribeiro, Matheus Peixoto e Jhon Vasquez no departamento médico.

Uma possível escalação inicial do técnico Lucho González tem: João Ricardo; Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Victor Luís; Nino Paraíba, Richardson, Richard Coelho (Guilherme Castilho), Vina (Lima), e Bruno Pacheco; Mendonza e Jô.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (23)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa/SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-Fifa/RS)

Transmissão: Premiere