RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Pouca gente sabe, mas Bruno Guimarães e Pedro já atuaram juntos. E o melhor, mantém uma forte amizade que se iniciou na infância e perdura até hoje, inclusive se estendendo aos familiares.

O início dessa história se deu no futsal do Flamengo, quando os dois ainda viam a possibilidade de viver do futebol como um sonho distante. Bruno era morador de São Cristóvão, já Pedro era do Méier, ambos bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro.

E foram nas competições nas quadras pelo time rubro-negro que as famílias se conheceram e não se desgrudaram mais, mesmo cada um trilhando um caminho diferente. Hoje em dia, mesmo quando Bruno Guimarães e Pedro não estão presentes, pais, tios e irmãos se encontram rotineiramente. Nas férias, um churrasco de confraternização é algo obrigatório.

"As duas famílias não se desgrudam. São muito próximas, muito mesmo", disse um amigo em comum dos jogadores.

Em outubro de 2019, quando estiveram juntos pela primeira vez na seleção brasileira, Bruno Guimarães e Pedro reproduziram uma foto que haviam tirado ainda na adolescência, com a mesma pose e careta. Na legenda, o atual volante do Newcastle (Inglaterra) escreveu: "Nunca desista dos seus sonhos. Sonhamos e realizamos, irmão. Que seja a primeira de muitas convocações juntos. Te amo, irmão".

Pedro postou a mesma foto e, na legenda, colocou um trecho da música "A amizade é tudo", composta por Thiaguinho e Rodriguinho: "A caminhada é igual, seguindo a mesma direção...Nada em troca dessa união. Sonhe, acredite e realize".

Pedro chegou aos amistosos de setembro, pela seleção, como um "azarão" que despontou na reta final para a Copa do Mundo do Qatar. Um dos principais destaques do Flamengo na temporada, ele não chegou tão desentrosado assim na seleção brasileira.

"Além do Bruno, que eu conheço desde pequeno, eu também joguei com o Richarlison no Fluminense", ao UOL Esporte o atacante, à época, se recordando do período em que atuou no time tricolor junto com o atleta do Tottenham (Inglaterra).

FOTO DA DUPLA COM PEDRO EMBURRADO VIRALIZA ANOS DEPOIS

Uma foto que foi descoberta pela torcida do Flamengo anos depois, e que viralizou, mostra Pedro e Bruno Guimarães ainda adolescentes pelo futsal do time rubro-negro. A curiosidade da imagem é que todo o time está feliz e com medalhas, mas o atacante aparece com uma cara emburrada. Ao UOL Esporte, o camisa 21 do Flamengo explicou o motivo:

"Aquilo ali foi porque não consegui ser o artilheiro do campeonato. Eu estava chateadão depois do jogo. Cabeça de moleque ainda [risos]. A gente foi campeão, mas eu não fui artilheiro, então eu fiquei um pouco emburrado [risos]", explica, complementando:

"Já vem de criança essa cobrança. No futebol precisa disso, virar homem muito rápido. Aquilo ali foi uma cobrança minha mesmo".

Pedro, porém, faz questão de frisar que, hoje em dia, lida melhor com esta cobrança:

"Hoje é diferente. Tenho pensamento coletivo. O mais importante é a vitória, o título, e os gols saem naturalmente. O foco principal é o coletivo".

DUPLA AINDA ESTÁ NA BRIGA POR VAGA NA COPA

Embora tenham sido convocados para os amistosos de setembro, Bruno Guimarães e Pedro ainda não estão 100% confirmados na Copa do Mundo do Qatar, que terá início em novembro. A dupla, porém, tem boas chances de estar no Mundial.

Bruno tem sido convocado constantemente e apresentado boas atuações tanto na seleção brasileira quanto no Newcastle. Já Pedro foi chamado após grandes apresentações pelo Flamengo, mas tem como vantagem o fato de ter uma característica única, algo frisado pelo próprio técnico Tite.

A grande convocação acontecerá no dia 7 de novembro. Serão chamados 26 jogadores.

O Brasil está no Grupo G da Copa com Camarões, Suíça e Sérvia. A estreia acontecerá contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.