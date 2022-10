PJF - Desafio Paralímpico

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) promove na segunda-feira, 24, a última modalidade da 14ª semana do Desafio Paralímpico: o Atletismo Paralímpico. A competição será realizada na Pista Olímpica da Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), às 8h. Esse desafio seria disputado em setembro, porém, por causa do tempo, foi adiado para esse mês de outubro. A 14ª semana do Desafio Paralímpico ocorreu nos dias 26, 27, 28 e 29 de setembro, para marcar o mês de luta da pessoa com deficiência.



14ª Semana do Desafio Paralímpico



A 14ª Semana do Desafio Paralímpico é destinada às Pessoas Com Deficiência (PCD). O objetivo é inserir os participantes na cultura esportiva e contribuir na inclusão dos mesmos na sociedade. A participação no evento obedecerá às seguintes faixas etárias: Categoria Infanto-Juvenil (nascidos entre os anos de 2005 e 2007 - 15 a 17 anos, podendo inscrever, com autorização da SEL, alunos mais novos) e Categoria Adulto (nascidos até o ano de 2004, a partir de 18 anos).

