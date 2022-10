Reprodução - Internet

A 33ª rodada do Brasileirão começa neste sábado (22) com clássicos paulista e carioca e muito mais! Confira todos os confrontos.

SÁBADO (22)

Bragantino x Athletico-PR - Nabi Abi Chedid 16h30

América-MG x Flamengo - Independência 19h

Santos x Corinthians - Vila Belmiro 19h

Palmeiras x Avaí - Allianz Parque 21h

DOMINGO (23)

Fluminense x Botafogo - Maracanã 16h

Juventude x São Paulo - Alfredo Jaconi 16h

Atlético-GO x Ceará - Antônio Accioly 18h

Cuiabá x Goiás - Arena Pantanal 18h

Coritiba x Internacioal - Couto Pereira 18h

SEGUNDA (24)

Fortaleza x Atlético-MG - Castelão 20h

CLASSIFICAÇÃO

O Palmeiras segue líder isolado da competição com 68 pontos. Logo atrás vem o Internacional (60), Flamengo (55) e fechando o G4 o Fluminense (54). A quinta posição é ocupada pelo Corinthians (54)* seguido por Athletico-PR (51), Atlético-MG (47), América-MG (45), Fortaleza (44), São Paulo (44) Botafogo (43), Santos (43), Bragantino (38), Goiás (38)*, Coritiba (34) e Ceará (34). Abrindo a zona de rebaixamento o Cuiabá ocupa a 17ª posição com 31 pontos em seguida vem Atlético-GO (30), Avaí (28) e fechando a tabela na última posição o Juventude com 21 pontos.

*Possuem um jogo a menos.