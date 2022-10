SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo entra em campo neste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, contra o Juventude, de olho em uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Antes do início da rodada, o clube tricolor estava apenas um ponto atrás do G8 do Brasileiro. Depois de vencer o Coritiba por 3 a 1, na última quinta-feira (20), a equipe colou de vez no grupo que estaria indo para a próxima Libertadores. Mas como a disputa é dura e ponto a ponto, Rogério Ceni ainda evita projeções e brinca sobre a concorrência.

"É muito universitário para pouca vaga na faculdade", brincou o treinador após a vitória diante do time paranaense. "Temos que ganhar domingo. Se vier, faremos uma nova análise. Mas é impossível prever como será ou quem estará disputando a vaga. Não posso fazer projeção. O máximo que pudermos conquistar de vitórias e pontos, é o que queremos", disse.

Agora são 44 pontos conquistados, com o 10º lugar na classificação. Como ressaltou o treinador, a briga pelas vagas na Libertadores é muito dura. Vários times aparecem próximos naquela zona da tabela.

"Se almejo e quero vaga na Libertadores? Com certeza. Quero a posição mais alta dentro do campeonato. Hoje são, para mim, seis times que brigam por duas vagas na pré-Libertadores. A cada rodada teremos um novo parâmetro e tudo depende dos resultados. É um campeonato que a cada rodada vai apresentar um cenário, se teremos alguém abandonando a briga, o que teremos para nós", disse.

O treinador, porém, afirmou que, para entrar na Libertadores do ano que vem em condições de brigar pelo título, é necessário reforçar o elenco.

"Almejamos o melhor time possível e a melhor posição, mas sou realista. Hoje, o São Paulo não entraria na Libertadores como favorito para a conquista. Mas se pudermos entrar e nos tornarmos fortes para tentar o título, é válido e estamos buscando", disse.

O Juventude, já rebaixado, continua na lanterna do Brasileiro, com 21 pontos. O time gaúcho ainda não venceu no returno do Brasileiro e tem a pior defesa, setor que mais preocupa a direção.

"Estamos preparando a equipe, principalmente, na questão psicológica para tentar conseguir essa primeira vitória no returno. Com foco nas situações de gols sofridos. Acredito que a gente dá um passo grande para o triunfo quando consegue sanar essa situação", disse na sexta (22) o técnico interino Lucas Zanella.

Neste domingo, o treinador não fará grandes mudanças na equipe, que deve ir a campo com: Pegorari; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Thalisson e Rodrigo Soares; Élton, Jádson e Chico; Capixaba, Rafinha e Isidro Pitta.

No São Paulo, o zagueiro Diego Costa, que se recupera de lesão, deve continuar de fora do time. Completam a lista de atletas vetados pelo departamento médico Alisson, Arboleda, Caio, Igor Vinicius, Gabriel Neves e Miranda.

Com isso, um provável São Paulo tem: Felipe Alves; Ferraresi, Luizão e Léo; Moreira, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Eder e Calleri.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (23)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Transmissão: Globo e Premiere