MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador francês Franck Ribéry desabou em lágrimas ao ser homenageado antes do jogo do Salernitana contra o Spezia, neste sábado (22), pelo Campeonato Italiano. A ex-estrela da seleção francesa anunciou ontem sua aposentadoria do futebol aos 39 anos.

A decisão se dá devido a dores contínuas no joelho. "A dor do meu joelho só piorou e os médicos foram claros: não tenho escolha, tenho que parar de jogar. É por isso que devo encerrar minha carreira como jogador profissional", explicou Ribéry, que defende desde 2021 a Salernitana.

O francês encerra, assim, uma carreira de 22 anos, cujo ápice foi na temporada 2012/2013 pelo o Bayern de Munique, com as conquistas do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e da Champions League.

Em sua carreira Ribéry soma cerca de 20 títulos, entre eles estão Bundesliga, Copa da Turquia, Mundial de Clubes e Supercopa da Alemanha.

Apesar de encerrar a carreira como jogador, o técnico da Salernitana, Davide Nicola, confirmou que Ribéry permanecerá na equipe italiana, mas como um de seus auxiliares no banco de reservas.