SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Sevilla, na tarde deste sábado (22), e pode ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. O triunfo por 3 a 1 foi construído com gols de Modric, Lucas Vázquez e Valverde, enquanto Lamela chegou a deixar o jogo empatado no início do segundo tempo.

Com o resultado, a equipe merengue, agora, tem 31 pontos na La Liga ? o Barcelona, segundo colocado, tem 25 e entra em campo neste domingo (23), contra o Athletic Bilbao. O Sevilla, por outro lado, permanece com 10 e luta para se afastar da parte inferior da tabela.

O Real Madrid volta a atuar na terça-feira, contra o RB Leipzig, pela Ligas dos Campeões. Já os rojiblancos duelam contra o FC Kobenhavn. Na próxima rodada da La Liga, o time de Carlo Ancelotti enfrenta o Girona, e o Sevilla encara o Rayo Vallecano.

Vencedor da Bola de Ouro, em premiação na última segunda-feira, Benzema exibiu o troféu diante da torcida. Ele, porém, foi desfalque no jogo devido a uma fadiga muscular. Courtois, melhor goleiro, também ergueu o troféu.

O Real Madrid abriu o placar logo no começo da partida, em uma jogada com toque brasileiro. Vinicius Júnior roubou a bola de de Montiel, avançou, entrou na área e acionou Modric, que balançou a rede.

O time da casa quase conseguiu ampliar em cobrança de falta de Alaba, quando a bola passou muito próximo do travessão. Já nos minutos finais da etapa inicial, Vinicius Júnior recebeu passe de Valverde e saiu na cara do goleiro, mas acabou perdendo o domínio ao tentar drible.

Já quase no intervalo, o Sevilla melhorou e passou a ganhar campo. No retorno para o segundo tempo, os visitantes conseguiram mudar o cenário do jogo. Ainda no início do segundo tempo, Montiel achou Lamela, que bateu na saída de Courtois e empatou. Pouco depois, criou oportunidade para a virada.

Atualmente no Sevilla, Isco defendeu o Real Madrid entre 2013 e 2022. Ele foi substituído no decorrer do segundo tempo e ouviu alguns aplausos dos torcedores merengues.

O Real Madrid chegou ao segundo em um contra-ataque iniciado por Rodrygo. Asensio achou Vini Jr, que avançou em velocidade e passou para Lucas Vázquez, sem goleiro, mandar para o gol.

A equipe de Ancelotti ampliou a vantagem em um golaço de Valverde, com uma finalização sem defesa para Bono.