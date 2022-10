SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco recebeu o Criciúma na tarde deste sábado (22) pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Sobre pressão da torcida no estádio São Januário, a equipe carioca conseguiu uma virada, por 2 a 1, e se aproxima da classificação à elite do nacional.

O resultado levou o Vasco a 59 pontos. Na próxima partida, um empate leva os cariocas a Série A. Os catarinenses, com 52, viram sua chance de G4 desaparecer.

Os visitantes abriram o placar aos 34 minutos com Hygor, que recebeu um cruzamento de Fellipe e colocou a bola no fundo da rede. O gol irritou a torcida vascaína que vaiou o time ao final do primeiro tempo.

O início do segundo tempo foi dominado pelo criciúma, mas o Vasco resolveu partir para cima para mudar o possível resultado ruim e conseguiu o seu primeiro gol aos 28 minutos. Também em um cruzamento, Nenê levou o cruzmaltino ao empate em São Januário.

A virada aconteceu aos 40 minutos com Fábio Gomes em dia de gols feitos a partir de um cruzamento. Gabriel Pec chutou a bola para Fábio Gomes cabecear para a rede.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Sampaio Corrêa, na quinta-feira (28), em São Januário. Já o Criciúma encara a Ponte Preta, no dia seguinte, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 1 CRICIÚMA

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 22 outubro de 2022, sábado

Horário: 16h30 (Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Bruno Boschilia (PR-Fifa)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP-Fifa)

Cartões amarelos: Edimar e Palacios (Vasco); Hélder, Ítalo, Cristovam e Rayan (Criciúma)

Gols: Hygor (aos 34 minutos do 1°T), Nenê (aos 28 minutos do 2°T); Fábio Gomes (aos 40 minutos do 2°T).

VASCO

Thiago Rodrigues, Léo Matos (Bruno Tubarão), Danilo Bosa, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara (Palacios), Andrey Santos, Marlon Gomes (Fábio Gomes) e Alex Teixeira (Nenê); Eguinaldo (Gabriel Pec) e Figueiredo. Técnico: Jorginho.

CRICIÚMA

Gustavo, Cristovam, Rodrigo, Rayan e Hélder (Marcelo Hermes); Marcos Serrato (Lucas Poletto), Romulo (Thiago Alagoano) e Ítalo (Arilson); Hygor, Lohan e Fellipe Mateus; Fellipe Matheus, Lohan (Caio Dantas) e Hygor. Técnico: Cláudio Tencati.