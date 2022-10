SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Logo após assegurar a vitória por 2 a 1 contra o Cricíuma, na noite deste sábado (22), o técnico Jorginho, do Vasco, preferiu colocar os pés no chão a respeito do retorno à Série A após duas temporadas do clube na segunda divisão.

"Ainda não conquistamos o acesso. Falta bem pouquinho. Teremos uma semana de trabalho. Amanhã eles estarão de folga. Falta muito pouco para alcançarmos o nosso objetivo.Os jogadores são protagonistas", afirmou o treinador.

Com o resultado em São Januário, o Cruzmaltino foi a 59 pontos, chegou à vice-liderança e está muito próximo do acesso à elite do Brasileirão. Restando duas rodadas, o primeiro time fora do G4 é o Ituano, com 54.

Terceiro e quarto colocados, Bahia e Grêmio têm 58 pontos cada. Porém, o Tricolor Gaúcho ainda joga amanhã (23), fora de casa, diante do Náutico.