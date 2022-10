SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians atacou pouco e teve que se defender muito, mas conseguiu vencer o Santos na noite deste sábado (22) com um gol de Róger Guedes aos 44 do segundo tempo. Na Vila Belmiro, em clássico de duas expulsões, o Peixe não achou caminho para furar a retranca adversária e acabou derrotado por 1 a 0 na 33ª rodada do Brasileirão.

O Corinthians deixa no passado o título perdido nos pênaltis, há três dias, e fica perto de garantir uma vaga direta na próxima Libertadores. Com 57 pontos, assume o quarto lugar do Brasileirão e volta a campo na quarta-feira (26) para receber o Fluminense em sua Arena.

O Santos, por sua vez, segue em campanha pouco empolgante e desperdiça a chance de se aproximar da corrida por lugar na Libertadores. Com 43 pontos, agora visita o Flamengo na terça-feira (25).

O Corinthians deste sábado foi diferente do que disputou a final da Copa do Brasil. A começar pela escalação, pois metade do time foi trocada, mas também pela postura. Sem alternativas e desatento em algumas jogadas, ainda tentou segurar a bola, mas foi rapidamente dominado pela atuação mais aguda do rival. Com um a menos ficou ainda mais difícil, seu pior momento do jogo, mas conseguiu reequilibrar o jogo em 10 contra 10.

O Peixe soube aproveitar a noite ruim do Corinthians e dominou as ações do jogo desde o início. Pressionou o primeiro tempo inteiro, esteve perto de abrir o placar e ainda ficou com um jogador a mais antes do intervalo. O problema foi que a vantagem numérica não durou nem 15 minutos, porque Lucas Barbosa também acabou expulso em lance discutível. Até então o gol parecia questão de tempo, mas daí em diante o Santos perdeu fôlego.

Jogo

O time da casa começou o jogo muito mais ousado, pressionando o Corinthians. Uma trombada de Cássio em Yuri Alberto, em cobrança de escanteio, quase deu o gol para Lucas Braga. Pouco depois, em contra-ataque, o goleiro se antecipou bem a Ângelo mas, no rebote, precisou contar com corte de Fausto Vera em cima da linha para evitar o gol do Santos. Outra boa chance foi uma cobrança de falta de Marcos Leonardo que passou perto, aos 32 minutos.

O Corinthians já sofria para marcar o Santos até os 43 minutos, quando Yuri Alberto cometeu o segundo vacilo no clássico e acabou expulso. Ele já tinha dado um carrinho por trás desnecessário em Rodrigo Fernández, pouco antes, e em seguida procurou Luiz Felipe para deixar o braço em uma disputa no alto. Não à toa, recebeu dois cartões amarelos e foi expulso.

As substituições de Vítor Pereira fizeram o Corinthians recuar, e o Santos se aproveitou para se lançar ao ataque. O zagueiro Luiz Felipe teve ótima chance nas costas da defesa corintiana, mas parecia impedido caso o gol saísse. Em seguida Marcos Leonardo teria uma chance clara se não fosse travado na hora certa por Balbuena. Aí, no melhor momento do Peixe no jogo, Lucas Barbosa foi expulso pelo segundo cartão amarelo.

A expulsão inesperada de Lucas Barbosa devolveu equilíbrio ao jogo. Até então o Santos parecia perto do gol, mas depois do vermelho o Corinthians se reencontrou: Du Queiroz teve ótima chance, mas acabou travado pela defesa; depois Róger Guedes foi bloqueado em jogada na entrada da área.

Quando todo mundo já se conformada com o empate sem gols, Róger Guedes escapou pela direita aos 44 minutos do segundo tempo e resolveu sozinho: ganhou dos defensores na corrida e chutou de bico por entre as pernas do goleiro João Paulo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0x1 CORINTHIANS

Competição: Campeonato Brasileiro, 33ª rodada

Data e horário: 22 de outubro de 2022 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ang Ribeiro (ambos de SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Lucas Braga (Santos); Fausto Vera, Balbuena, Cássio (Corinthians)

Cartões vermelhos: Lucas Barbosa (Santos); Yuri Alberto (Corinthians)

Gols: Róger Guedes, do Corinthians, aos 44 minutos do segundo tempo

SANTOS

João Paulo, Madson (Auro), Luiz Felipe (Derick), Alex e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández (Lucas Barbosa), Camacho e Ed Carlos (Sandry); ngelo (Miguelito), Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Orlando Ribeiro.

CORINTHIANS

Cássio; Rafael Ramos (Bruno Méndez), Robert Renan, Balbuena e Lucas Piton; Fausto Vera (Roni), Maycon (Ramiro), Giuliano (Du Queiroz) e Gustavo Mosquito (Mateus Vital); Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.