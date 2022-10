SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após dois empates seguidos, o Palmeiras voltou a vencer e deu mais um passo importante rumo ao título no Brasileirão. Neste sábado (22), pela 33ª rodada, a equipe venceu o Avaí por 3 a 0 com gols de Gustavo Scarpa, Dudu e Vanderlan e chegou a 71 pontos. O time de Abel Ferreira, assim, abriu 11 para o segundo colocado Internacional, que soma 60 pontos e ainda joga na rodada, no domingo (23), contra o Coritiba.

Agora, independentemente dos resultados do Inter, o Palmeiras precisa de mais três vitórias (ou nove pontos) nos últimos cinco jogos para ser campeão. A vitória no Allianz Parque começou a ser construída logo cedo, com Scarpa convertendo pênalti sofrido por Rony. No segundo tempo, foi a vez de Dudu balançar as redes com um golaço. Outro ponto alto do jogo foi a entrada do jovem Endrick, que deu sua primeira assistência com a camisa verde.

O Palmeiras volta a campo pelo Brasileirão na próxima terça (25), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Invicto desde o jogo contra o Furacão no primeiro turno, o Verdão perdeu apenas dois jogos no Brasileirão. Já o vice-lanterna Avaí, 19º colocado com 28 pontos, visita o Cuiabá no dia seguinte.

O Palmeiras começou com tudo e fez 1 a 0 logo aos 3 minutos. Após erro na saída de bola do Avaí, Rony foi derrubado pelo goleiro Vladimir: pênalti! Na cobrança, Gustavo Scarpa bateu com força no meio do gol para abrir o placar. Após o gol, o time de Abel Ferreira diminuiu o ritmo e só voltou a levar perigo aos 27 minutos, em cabeçada de Gustavo Gomez. Aos 43, foi a vez de Piquerez assustar o Avaí, mas o chute de perna direita do lateral esquerda saiu por pouco.

O Palmeiras chegou ao segundo gol aos 9 minutos do segundo tempo, e que gol! Após receber pela esquerda, Dudu arrancou em velocidade, deixou o primeiro na saudade, o segundo no chão e bateu no canto com categoria. Daí em diante, foi um passeio verde no Allianz Parque, e o Palmeiras poderia até ter construído um placar mais elástico. No fim, porém, o Verdão ainda chegou ao terceiro gol com Vanderlan, que marcou seu primeiro gol no profissional.

Bolsonaro

Presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro assistiu ao jogo ao lado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. A imagem foi mostrada aos 14 minutos de jogo e logo viralizou nas redes sociais.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 x 0 AVAÍ

Competição: Brasileirão (33ª rodada) Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data: sábado (22)

Hora: às 21h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Gols: Rony, 3 minutos do primeiro tempo; Dudu, aos 9 minutos do segundo tempo, e Vanderlan, aos 44 minutos do segundo tempo.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, G. Gómez, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Scarpa, Mayke, Dudu, Rony. Técnico: Abel Ferreira.

AVAÍ

Vladimir; Kevin, Raniele, Rafael Vaz, Thales; Lucas Ventura, Bruno Silva, Jean Pyerre; Renato, Pablo Dyego, Pottker. Técnico: Lisca.