O Palmeiras derrotou o Avaí por 3 a 0, na noite deste sábado (22) no Allianz Parque, e ampliou ainda mais a sua liderança na Série A do Campeonato Brasileiro. Com esta vitória, o Verdão chegou a uma invencibilidade de 18 partidas na competição.

Além disso, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira foi aos 71 pontos e abriu 11 de vantagem sobre o vice-líder Internacional, que mede forças com o Coritiba no próximo domingo (22). Já o Leão da Ilha viu a sua situação ficar ainda mais complicada, pois permanece estacionado na vice-lanterna com 28 pontos após a partida da 33ª rodada.

Apoiado por mais de 40 mil torcedores, o Palmeiras abriu o placar cedo. Logo aos 3 minutos, Gustavo Scarpa cobrou pênalti com força para superar o goleiro Vladimir.

O segundo veio apenas aos 9 minutos da etapa final, mas com estilo. O Avaí se enrolou no ataque e permitiu rápido contra-ataque do Verdão. Dudu recebeu na esquerda, avançou até a área, balançou o corpo, deixando dois marcadores no chão, e bateu para fazer um golaço.

Aos 44 minutos a grande joia da base do Palmeiras brilhou. Endrick avançou pela direita e cruzou rasteiro para a área, onde o lateral Vanderlan teve apenas o trabalho de escorar para o fundo do gol.

