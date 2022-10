SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No dia do seu aniversário de 82 anos, Pelé publicou um vídeo em suas redes sociais para comemorar a data especial e agradecer todas as mensagens enviadas a ele.

"No meu aniversário, eu apenas quero expressar a minha gratidão. A vida é muito boa. Completar 82 anos junto a vocês, com saúde, é o melhor presente. Obrigado por tudo o que tenho recebido", diz a postagem, no Instagram.

"Meus amigos do Brasil e de todo o mundo, eu fico feliz, muito feliz, por estar aqui com vocês hoje e que Deus me deu essa saúde para eu poder agradecer a vocês por tudo que eu tenho recebido. O mundo inteiro fala em Pelé, o mundo inteiro sabe que eu estou agradecendo pela idade e por tudo que eu tenho recebido. 82 anos é um presente de Deus. Espero que a gente continue muito tempo juntos e, se Deus quiser, e nossos queridos amigos, mais uns 82 está bom. Mais uma vez eu digo e quero que fique bem claro: eu agradeço de coração tudo que eu tenho recebido nesse mundo, dos meus fãs e das pessoas que me adoram. Muito obrigado", disse Pelé, em vídeo.

Várias estrelas do esporte e fora dele parabenizaram o lendário ex-atacante que fez história no Santos e seleção brasileira.

Considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos, Pelé nasceu em Três Corações, no interior de Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Ao longo de seus 82 anos, vivenciou momentos incríveis dentro e fora dos gramados, destacando suas três conquistas da Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970).