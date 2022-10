SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raphaël Varane, do Manchester United, tem chances de disputar a Copa do Mundo do Qatar pela França mesmo após deixar o campo chorando de dor na tarde de sábado (22) na partida contra o Chelsea.

O defensor realizou exames na manhã deste domingo (23) que revelaram uma pequena lesão no bíceps femoral e, de acordo com o departamento médico dos Diabos Vermelhos, sua indisponibilidade é estimada entre três e quatro semanas.

A recuperação da lesão não impossibilita sua participação na Copa do Mundo (20 de novembro a 18 de dezembro), mas também não garante sua participação e ainda é caracterizada como uma dor de cabeça para o jogador.

Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, apresentará sua lista em 9 de novembro e a equipe da França começará sua competição em 22 de novembro contra a Austrália.

Titular indiscutível do treinador, Raphaël Varane é um dos capitães da França e a sua ausência faria muito mal a um coletivo já privado de N'Golo Kanté e das incertezas em torno do caso Paul Pogba.

Com o empate de sábado em 1 a 1, os Red Devils chegaram aos 20 pontos na Premier League e ocupam a quinta colocação na tabela. O United se concentra agora na Liga da Europa, na qual enfrenta o Sheriff na quinta-feira (27).