SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal perdeu a oportunidade de abrir mais pontos de vantagem ao vice Manchester City na manhã deste domingo (23), após empatar por 1 a 1 com o Southampton, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o empate fora de casa, no St. Mary's Stadium, o Arsenal conquistou apenas um ponto, chegando aos 28. Apesar do tropeço, a equipe de Mikel Arteta continua na liderança da Premier League.

Os gols da partida foram marcados pelo meia suíço Granit Xhaka (ARS) e pelo meio-campista escocês Stuart Armstrong (SOU).

Ainda beirando o Z4, na 15ª colocação com 12 pontos, o Southampton volta a campo somente no próximo sábado, em compromisso diante do Crystal Palace na rodada seguinte da liga.

Tentando manter a regularidade em duas competições, o Arsenal terá um confronto no meio da semana, na quinta-feira, contra o PSV, pela fase de grupos da Europa League. Com 12 pontos e já classificado para o mata-mata, o clube quer apenas assegurar a liderança.

DOMÍNIO DO ARSENAL

Os primeiros minutos da partida tiveram uma enorme pressão do Arsenal sobre o Southampton. Com os brasileiros Gabriel Jesus e Martinelli bastante acionados, o goleiro Bazunu foi quem chamou atenção com boas defesas para evitar a abertura do placar.

No entanto, não demorou muito para que os Gunners marcassem o primeiro gol. Aos 10 minutos, em jogada trabalhada no lado direito, Saka passou para Ben White, que cruzou na grande área para Xhaka completar com uma finalização de primeira no fundo das redes.

ARBITRAGEM POLÊMICA

Em movimentação intensa no ataque dos visitantes, Gabriel Jesus teve uma disputa ríspida com Lyanco. Muitos torcedores pediram a expulsão do zagueiro, que também é brasileiro, por ter dado um soco nas costas do camisa 9. Momentos antes do embate, o ex-Palmeiras teria pedido pênalti após "encontrão" na grande área. O árbitro Robert Jones mandou seguir.

GABRIEL JESUS INSISTE

Não foi apenas com Lyanco que Jesus travou um duelo individual, mas com o goleiro Bazunu também. No final do primeiro tempo, o atacante teve a melhor chance para ampliar a vantagem ao receber passe de Odegaard na grande área e esbarrar em grande intervenção do irlandês.

Na segunda etapa, o panorama seguiu parecido: o brasileiro foi incisivo, mas não conseguiu converter as chances criadas em gol, seja por finalizações para fora ou travadas pelo goleiro/defesa adversária.

GOL DO SOUTHAMPTON

Ao melhor estilo "quem não faz, toma", o Southampton chegou ao empate. Aos 19 minutos do segundo tempo, a equipe de Ralph Hassenhuttl construiu uma excelente trama em contra-ataque e o meia Stuart Armstrong foi quem deslocou o goleiro, após receber passe dentro da área de Elyounoussi.

O gol fez com que os mandantes crescessem na partida ao ponto que o volume de jogo do Arsenal diminuiu drasticamente.

ARSENAL NA FRENTE DE NOVO... MAS GOL NÃO VALEU

Realmente, os londrinos não estavam em sintonia com a arbitragem. Além de todas as reclamações de pênalti - nenhum foi marcado - durante o jogo, Odegaard estufou as redes dos Saints faltando pouco mais de dez minutos para o final, porém foi marcado corretamente impedimento de Tierney, que havia cruzado a bola para o meia.

No final da partida, o Arsenal seguiu pressionando o Southampton, mas nada suficiente para tirar o empate do placar.