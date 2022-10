CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, completa 82 anos neste domingo (23) com bom humor e alegria. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o rei do futebol afirmou que, se Deus permitir, deseja viver "por mais uns 82 anos".

"No meu aniversário, eu apenas quero expressar a minha gratidão. A vida é muito boa. Completar 82 anos junto a vocês, com saúde, é o melhor presente. Obrigado por tudo o que tenho recebido", escreveu no Instagram.

"Meus amigos do Brasil e de todo o mundo, eu fico feliz, muito feliz por estar aqui hoje com vocês e porque Deus me deu essa saúde para eu poder agradecer a vocês tudo o que eu tenho recebido.

O mundo inteiro fala em Pelé, o mundo inteiro sabe que estou agradecendo pela idade e por tudo que eu tenho recebido neste mundo. 82 anos é um presente de Deus. Espero que a gente continue muito tempo junto. E, se Deus quiser, e nossos queridos amigos, por mais uns 82 tá bom.

E que fique bem claro: eu agradeço de coração tudo o que eu tenho recebido nesse mundo, meus fãs e as pessoas que me adoram. Muito obrigado", diz em vídeo.

No último aniversário, o camisa 10 da Seleção Brasileira passava por uma fase mais intensa de seu tratamento contra tumor de cólon, diagnosticado em setembro de 2021. O rei chegou a pedir boinas de presente para usar nas idas ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde passava por quimioterapia.

Pelé começou sua carreira no Santos aos 15 anos e marcou seu primeiro gol pelo Brasil na Copa Roca, disputada contra a Argentina no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A Seleção Brasileira acabou perdendo por 2 a 1. Um ano depois, em 1958, o rei estreou na Copa do Mundo, aos 16 anos.

Três vezes Campeão Mundial (1958, 1962 e 1970), o artilheiro está entre os maiores de todos os tempos e foi eleito o atleta do século XX, com 765 gols em 812 partidas e 1283 gols em 1363 jogos, incluindo amistosos não oficiais.

Agora, sua meta é cumprir a promessa que fez a si mesmo de ir até o Qatar para viver in loco sua última Copa do Mundo.

"No próximo Mundial quero ir e assistir, se Deus quiser. Vou pendurar a chuteira para poder ficar em casa e aproveitar a família. Meus filhos estão todos adultos. Até brinquei com o Tite: 'se você continuar de treinador da seleção, a próxima Copa vai ser a última que vou jogar. Depois disso, não me convoca mais'", disse ele em entrevista à Folha em dezembro de 2018.

Ao longo do dia, o Santos tem publicado em seu perfil oficial no Instagram homenagens ao jogador. Em uma delas, uma foto do craque na juventude acompanha a frase "Aquele que transformou o número 10 em algo que transcende o futebol".

Jogadores como Rodrygo Goes, Neymar Jr., Ronaldinho Gaúcho, Ketlen Wiggers, Falcão, Pepe e o perfil oficial de Diego Maradona, administrado por seus filhos, também celebraram a vida do ídolo.