SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A poucas semanas de concluir a lista de convocados à Copa do Mundo, a Argentina corre o risco de viver um drama no Qatar. Isso porque a nada modesta lista de lesionados da seleção albiceleste ganhou um novo nome: do atacante Nico González.

No sábado (22), em partida diante da Inter de Milão, o atleta da Fiorentina sofreu uma lesão muscular na coxa aos oito minutos de jogo e, já no banco de reservas, chorou.

González já havia sofrido com problemas musculares nos últimos meses, o que aumenta a preocupação da seleção argentina - e da Viola, é claro - sobre sua condição física.

A gravidade do problema e o tempo de recuperação devem ser conhecidos amanhã, segundo a imprensa italiana, assim que os exames médicos forem concluídos.

Dor de cabeça para Lionel Scaloni

Se os meses anteriores aos Mundiais são uma dor de cabeça para os técnicos das seleções, que vivem a aflição de torcer para seus atletas não se lesionarem a cada rodada do futebol de clubes, para Lionel Scaloni o cenário é mais preocupante.

Nico González é apenas mais uma dor de cabeça para o treinador, que aguarda a recuperação de outros seis jogadores.

Os principais casos são os de Ángel Di Maria e Paulo Dybala. O craque da Juventus teve um estiramento na perna direita e voltará no dia 6, mas ainda não se sabe em que condições. O atacante da Roma faz um tratamento com plaquetas para acelerar a recuperação muscular, mas não há previsão do retorno.

O goleiro Juan Musso, que passou por cirurgia após fraturar o rosto, o meia Giovani Lo Celso (problemas musculares), o defensor Juan Foyth (inflamação no joelho) e Exequiel Palacios (dores na cintura) completam a lista de lesionados.