SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma temporada depois ser rebaixado pela terceira vez à Série B, o Grêmio está mais uma vez de volta à elite do futebol nacional. A equipe comandada por Renato Portaluppi venceu neste domingo (23) o Náutico por 3 a 0, pela 36ª rodada do torneio, e garantiu o seu acesso antecipado. Os gols no Estádio dos Aflitos foram marcados por Bitello, duas vezes, e por Lucas Leiva.

O Grêmio chegou aos 61 pontos com o resultado e ocupa agora a vice-liderança do campeonato, com vaga garantida no G4. A equipe não pode mais ser ultrapassada pelo Ituano, quinto colocado na tabela e que está a sete pontos de distância faltando dois jogos para o término da atual edição. O Náutico, já rebaixado, segue na lanterna do torneio, com 30 pontos.

Nos dois jogos restantes, o Tricolor gaúcho enfrenta a Tombense, fora de casa, e encerra a sua participação na Série B recebendo o Brusque.

O duelo deste domingo marcou uma espécie de 'Batalha dos Aflitos 2.0', partida contra o Náutico em 2005 que terminou com vitória histórica do Grêmio com sete em campo fora de casa e acesso à primeira divisão. No entanto, diferentemente do que aconteceu há 17 anos, o clube gaúcho não teve nenhum jogador expulso nesta tarde.

Jogo

O Náutico começou o confronto mais incisivo, controlando as ações e encontrando espaços na defesa adversária. O Grêmio, por sua vez, demorou a se encontrar em campo e a equilibrar a partida. A equipe gaúcha não conseguia criar e ficava recuada, o que irritou o técnico Portaluppi.

O comandante gremista chegou a mandar os reservas para um aquecimento precoce, mas a equipe logo respondeu no gramado. Aos 25 minutos, Bitello recebeu na entrada da área e acionou Diego Souza pelo alto. O atacante ajeitou de cabeça e Leonardo infiltrou para finalizar. O goleiro do Náutico defendeu a bola, mas Bitello aproveitou o rebote e inaugurou o placar.

Depois do tento, a partida ficou morna, com o Grêmio aparentemente satisfeito com o resultado e a equipe da casa sem grande pretensões de buscar um resultado simbólico.

A partida voltou do intervalo com a mesma tônica, mas com ambas as equipes aumentando a intensidade física das jogadas. Tanto que Geuvânio acabou sendo expulso logo no início da etapa complementar depois de uma entrada dura em Kannemann. O atacante inicialmente levou cartão amarelo, mas o árbitro mudou a marcação e deu vermelho direto após ser chamado pela tecnologia de vídeo.

Com um a menos, o Náutico se recuou ainda mais e ficou totalmente entregue ao adversário. Lucas Leiva ampliou o placar para os visitantes, aos 16 minutos, ao tocar na saída do goleiro após assistência de Bitello. O bandeirinha assinalou impedimento em campo, mas o VAR foi acionado e confirmou posição legal do meio-campista do Grêmio, validando o tento.

Poucos minutos depois, o Tricolor gaúcho chegou novamente no ataque e Bitello apareceu mais uma vez para aproveitar um rebote de Bruno Lopes e dar números finais à partida.

*

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 0X3 GRÊMIO

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

Data e hora: 23 de outubro de 2022, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife, em Pernambuco

Cartões amarelos: Dado Cavalcanti e Julio Vitor, do lado do Náutico; e Lucas Leiva e Lucas Silva, do Grêmio

Cartão vermelho: Geuvânio, do Náutico

Gols: Grêmio: Bitello, aos 25 do primeiro tempo e aos 21 da etapa complementar, e Lucas Leiva, aos 18 do segundo tempo

NÁUTICO

Bruno Lopes; Anilson, Arthur Henrique, João Paulo e João Lucas; Djavan, Ralph, Everton Brito e Victor Ferraz; Geuvânio e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti.

GRÊMIO

Brenno; Leonardo, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti, Leiva e Bitello; Thaciano, Guilherme e Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.