SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona presenteou um lotado Camp Nou com uma goleada por 4 a 0 sobre o Athletic Bilbao, neste domingo (23), pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado manter o Barça na cola do líder Real Madrid.

Dembelé foi o grande maestro blaugrana. Além de abrir o marcador no Camp Nou, o camisa 7 deixou o campo com três assistências. Já Lewandowski marcou um golaço ainda no primeiro tempo - terceiro dos catalães no jogo - e foi substituído logo após intervalo. Sergi Roberto e Ferrán Torres fecharam a conta.

Apesar do triunfo, o Barça ganhou uma dor de cabeça, já que o espanhol Gavi precisou ser subtituído ainda na primeira etapa com um problema na virilha. Por outro lado, Lewandowski chegou ao 12º gol e manteve a liderança isolada do Espanhol.

A vitória mantém os catalões na vice-liderança do Espanhol, com 28 pontos somados, três a menos em relação ao líder Real Madrid. Na próxima rodada, o Barça encara o Valencia fora de casa, no sábado (29), às 16h (de Brasília).

Antes, o time de Xavi Hernández recebe o Bayern de Munique no Camp Nou, nesta quarta-feira (26), às 16h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O clube - terceiro colocado do grupo C - precisa de uma vitória, somado a um tropeço da Inter de Milão, para seguir com chances matemáticas de ir às oitavas.

Partida

Em seus domínios, o Barcelona controlou o início do jogo e abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Dembelé partiu pela direita e finalizou de fora da área para boa defesa de Simón. Lewandowski ficou com o rebote, pela esquerda, e achou o camisa 7 no centro da área, que cabeceou para o fundo da rede.

Com total domínio da partida, o Barcelona chegou ao segundo gol aos 18 da etapa inicial. Em jogada de velocidade, Sergi Roberto atravessou o campo, tabelou com Dembelé e finalizou à direita da área. A bola desviou na zaga do Bilbao, mas acabou dentro do gol.

Com 2 a 0 contra, o Athletic Bilbao tentou reforçar seu sistema defensivo e colocou Dani Garcia na vaga de Ander Herrena aos 20 do primeiro tempo. Lewandowski, porém, não se incomodou com a troca e fez o terceiro dos catalães aos 22.

Dembelé arrancou pela direita e achou o polonês pelo meio. Lewa girou sobre o adversário e soltou uma bomba próximo à marca do pênalti, sem chance para o goleiro Simón.

Apesar do jogo tranquilo, o Barcelona ganhou uma preocupação para a sequência da temporada. Vencedor do Golden Boy na última Bola de Ouro, Gavi sofreu uma falta aos 26 minutos do primeiro tempo.

Após longo atendimento, o espanhol de 18 anos tentou voltar a campo, mas sentiu novamente uma lesão na região da virilha e acabou substituído por Kessié. Na saída de campo, o jogador foi aplaudido pelos presentes no Camp Nou.

Com a vitória sacramentada, o Barcelona abriu mão, na segunda etapa, de alguns de seus principais nomes, como Lewandowski, mas construiu uma goleada no Camp Nou. Em um jogo controlado, o Barça não teve dificuldades para trocar passes no campo adversário e chegar próximo à meta de Simón.

Aos 25 minutos, Dembelé foi acionado pela direita e encontrou Ferrán Torres, live, no centro da área. O atacante ? que tinha entrado há dez minutos ? dominou e sacramentou a goledada blaugrana em casa.

O Barcelona encerrou a partida com um homem a menos. Aos 32 minutos do segundo tempo, Sergi Roberto foi para uma dividida e ficou no gramado reclamando de dor no ombro. O jogador foi atendido, mas deixou o gramado de maca e não voltou. Como Xavi já havia feito as cinco alterações, o time catalão terminou o jogo com dez homens em campo.