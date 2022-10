RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo eletrizante, Fluminense e Botafogo ficaram no empate em 2 a 2 no Maracanã, no clássico carioca deste domingo (23) no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro chegou a abrir vantagem, com gols de Eduardo e Jeffinho, mas o Tricolor foi em busca da igualdade, e Ganso e Matheus Martins balançaram a rede. O placar, porém, não foi tão bom para as respectivas pretensões dos times na competição.

Com o resultado, o Tricolor foi a 55 e se mantém próximo ao pelotão da frente, mas desperdiçou oportunidade de voltar ao G4. Já o Alvinegro, agora, tem 44, e ainda luta para chegar à zona de classificação à Libertadores do ano que vem.

Na próxima rodada, o time das Laranjeiras visita, justamente, o Corinthians, enquanto o Glorioso recebe o Red Bull Bragantino.

No clássico deste domingo, o Fluminense contou com o retorno de Nino, e teve a manutenção de Calegari e Yago no meio. O time esteve em equilíbrio com o Botafogo, mas, em boa parte do primeiro tempo, teve mais a bola e presença no campo de ataque. Porém, pecou nas finalizações. Na defesa, deu espaço e viu o adversário abrir o placar em uma das poucas investidas.

Com alguns desfalques para o confronto, o técnico Luís Castro optou pelo volante Patrick de Paula, que teve nova chance na equipe titular. A equipe chegou a ver o adversário ter um pouco mais a bola, mas soube resistir aos ataques tricolores e teve consistência nas idas ao ataque. No fim do primeiro tempo, abriu o placar.

Na volta do intervalo, Diniz optou por colocar o meia Nathan na vaga do zagueiro Manoel, mas viu a estratégia sofrer um baque logo nos primeiro minutos, com o segundo gol do Alvinegro. A entrada de Matheus Martins mudou o cenário e, rapidamente, o Flu conseguiu igualar o marcador.

Já pelo rival, Jeffinho ampliou a vantagem. Após alterações de ambos os lados, porém, o Botafogo não conseguiu segurar o placar, e viu o Tricolor crescer no jogo e chegar ao empate.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 2 BOTAFOGO

Competição: Campeonato Brasileiro, 33ª rodada

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 23 de outubro de 2022, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Eder Alexandre (SC) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)

Cartões amarelos: Martinelli, Ganso, Matheus Martins (FLU); Tiquinho Soares, Marçal (BOT)

Gols: Eduardo, do Botafogo, aos 40 minutos do primeiro tempo; Jeffinho, do Botafogo, aos 6 minutos do segundo tempo; Ganso, do Fluminense, aos 30 minutos do segundo tempo; e Matheus Martins, do Fluminense, aos 36 minutoso do segundo tempo

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel (Nathan) e Calegari (Cristiano); Martinelli, André, Yago (Matheus Martins) e Ganso; Arias e Cano (Alan). Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Daniel Borges, Adryelson, Cuesta e Marçal; Patrick de Paula, Gabriel Pires e Eduardo (Del Piage); Jeffinho (Victor Sá), Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.