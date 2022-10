SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG visita o Fortaleza nesta segunda-feira (24), ás 20h, no Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, em disputa direta por uma classificação para a Copa Libertadores. O time mineiro não vai contar com um dos seus principais jogadores: o atacante Hulk.

O jogador teve uma lesão muscular na panturrilha esquerda e na última partida, contra o Flamengo, jogou com uma proteção no local. Eduardo Sasha e Alan Kardec podem assumir o posto do atacante.

A falta de Hulk no confronto será só mais uma dor de cabeça para Cuca. O técnico também tem o desfalque dos jogadores Pedrinho, Guilherme Arana e Igor Rebello, que seguem no departamento médico do clube.

O rival também tem desfalques no duelo contra o Altético-MG. Suspensos, o atacante Romarinho, o zagueiro Tinga e o volante Caio Alexandre estão fora da partida.

Apesar das baixas, o técnico Juan Pablo Vojvoda pode ter a entrada do zagueiro Marcelo Benevenuto.

Na tabela, o Fortaleza ocupa o 10º lugar, com 44 pontos. Com três pontos a mais, o Atlético está na sétima posição, com 47, uma casa abaixo da zona de classificação para a pré-libertadores, o G6.

*

FORTALEZA

Fernando Miguel; Brítez, Titi, Habraão (Benevenuto) e Juninho Capixaba; Zé Welison, Hércules, Ronald e Otero; Pedro Rocha e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Jemerson, Alonso e Dodô (Rubens); Allan, Otávio e Nacho Fernández (Zaracho); Ademir, Hulk (Sasha) e Keno. Técnico: Cuca

Estádio: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Horário: 20h desta segunda-feira (24)

Arbitro: Raphael Claus (SP)

Transmissão: Premiere e streaming.