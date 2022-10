Este domingo (23) foi dia de comemorar os 82 anos de vida daquele que é conhecido como o Rei do Futebol, Edson Arantes do Nascimento. O próprio Pelé foi às redes sociais para expressar sua alegria por alcançar uma idade tão significativa.

“Meus amigos do Brasil e do mundo, fico feliz por estar aqui com vocês, e pelo fato de Deus ter me dado saúde para agradecer vocês por tudo o que tenho recebido. O mundo inteiro fala em Pelé. O mundo inteiro sabe que estou agradecendo pela idade e por tudo o que tenho recebido nesse mundo. 82 anos é um presente de Deus. Espero que continue por muito tempo. Se Deus quiser, meus queridos amigos, mais uns 82 anos está bom. Tá ok!? Mais uma vez quero que fique bem claro, agradeço de coração tudo o que tenho recebido dos meus fãs e das pessoas que me adoram. Muito obrigado”, declarou o ex-jogador, que nasceu em 23 de outubro de 1940 na cidade mineira de Três Corações.

Quem também destacou a data foi a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que postou: “Neste domingo, Pelé, tricampeão mundial pela Seleção, completa 82 anos. Nascido em Três Corações, o Rei do Futebol é o maior artilheiro da Canarinho, com 95 gols marcados. A CBF parabeniza a lenda mundial e agradece por todos os seus feitos. Vida longa, Rei Pelé”.

Vida longa, Rei @Pele! ???????????? pic.twitter.com/gO5Tz9IAUR — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 23, 2022

Já o Santos, equipe na qual o Rei do Futebol começou a desfilar a sua realeza, destacou os títulos conquistados pelo ex-jogador em Mundiais de seleção: “O Rei é o maior campeão de Copas do Mundo na história do futebol. Pelé conquistou três títulos [Suécia 1958, Chile 1962 e México 1970], sendo o primeiro deles com apenas 17 anos de idade”.

O Rei é o maior campeão de Copas do Mundo na história do futebol. Pelé conquistou três títulos (Suécia 1958, Chile 1962 e México 1970), sendo o primeiro deles com apenas 17 anos de idade. ???? #PELÉ82 https://t.co/wJrRVYXDQd — Santos FC (@SantosFC) October 23, 2022

