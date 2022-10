SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na arena Pantanal, o Goiás venceu o Cuiabá na noite deste domingo (23), pelo placar de 2 a 1. A derrota foi péssima para os cuiabanos que caíram para o 18º lugar, na zona de rebaixamento, com 31 pontos.

Os gols do Goiás foram marcados por Pedro Raul e Vinicius. O Cuiabá descontou com Deyverson.

Na próxima rodada, o Goiás recebe o América-MG, às 21h45, na quarta-feira (26). No dia seguinte, o Cuiabá enfrenta o Avaí, outra equipe na zona de rebaixamento, ás 20h, na quinta-feira (27).

O Goiás abriu o placar aos sete minutos de jogo com Pedro Raul, após cruzamento de Vinicius. O placar foi ampliado aos 20 minutos em jogo que começou com outro cruzamento. Dada Belmonte mandou a bola para Vinicius, que não desperdiçou fez o segundo para os goianos.

Atrás no placar, o Cuiabá foi a luta no segundo tempo em busca de gols. O esforço foi compensado aos 18 minutos com Deyverson. O resultado foi até o final da partida. 2 a 1 para o Goías.

*

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 x 2 CUIABÁ

Data e hora: 26 de junho de 2022, às 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Árbitro de vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos

GOLS: Goiás: Pedro Raul, aos 7 minutos do primeiro tempo, Vinicius, aos 20 minutos do primeiro tempo. Cuiabá: Deyverson, aos 19 minutos do segundo tempo

CUIABÁ

João Carlos; Joaquim, Paulão(Jonathan Cafu), Marllon e Marcão Silva; Denílson(Pepê), Rafael Gava e Gabriel Pìrani(Lucas Cardoso); Rodriguinho(Felipe Marques) e André Luís (Rikelme) e Deyverson. Técnico Antônio Oliveira.

GOIÁS

Tadeu; Lucas Halter, Reynaldo (Danilo Cardoso) e Caetano; Douglas Silva(Luan Dias), Auremir, Caio (Matheus Sales), Apodi (Danilo Barcelos)Dadá Belmonte, Vinicius e Pedro Raul(Nicolas). Técnico Jair Ventura.