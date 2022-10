Staff Images Woman / CONMEBOL - Reprodução

Com um gol nos acréscimos, o Palmeiras derrotou o Santiago Morning (Chile) de virada por 2 a 1, na noite deste domingo (23) no estádio Casa Blanca, em Quito (Equador), e se classificou para as semifinais da Copa Libertadores de futebol feminino.

Após um primeiro tempo sem gols, a equipe chilena abriu o placar aos 26 minutos do segundo tempo com Acuña. Dez minutos depois Katrine empatou ao pegar um rebote para acertar uma bomba de dentro da área. A partida parecia seguir para a disputa de pênaltis até que, aos 50 minutos, Day Silva fez o gol que garantiu a classificação das Palestrinas.

As brasileiras voltam a entrar em campo pela competição a partir das 19h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (26), quando medirão forças com o América de Cali (Colômbia).

