SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Campos, diretor esportivo do PSG, está no Brasil. E o objetivo principal da viagem é ver de perto o atacante Endrick, 16, do Palmeiras.

O UOL Esporte apurou que o dirigente do clube francês, que segundo o jornal Sport, da Espanha, ofereceu R$ 102 milhões (20 milhões de euros) pelo jogador, veio ao Brasil tendo como grande objetivo observar o atacante in loco.

Também segundo o jornal espanhol, o Palmeiras já recusou essa primeira investida do clube de Neymar, Messi e Mbappé.

Endrick é tratado como prioridade na equipe parisiense, e certamente haverá outras ofertas pelo atleta, que só pode se transferir para um clube europeu em 2024, quando completará 18 anos.

Campos, que é português, esteve sábado (22) no Allianz Parque, quando Endrick deu assistência para gol de Vanderlan ?o terceiro na vitória por 3 a 0 sobre o Avaí, que deixou o Palmeiras muito perto da conquista de seu 11º título brasileiro. Foi o primeiro passe para gol de Endrick como profissional.

Além do jogo pelo Campeonato Brasileiro no sábado, Castro esteve no domingo (23) em partida decisiva do sub-17 do clube alviverde. Com uma vitória por 3 a 0 sobre o Santos, o Palmeiras se classificou para a final do Campeonato Paulista da categoria.

