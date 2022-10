SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pivô francês Victor Wembanyama tem só 18 anos, mede 2,20m e é apontado como a próxima grande estrela do basquete. Para LeBron James, o jovem jogador é como um alienígena.

Wembanyama atualmente defende o Boulogne-Levallois Metropolitans 92, da França, e esteve nos Estados Unidos no início de outubro para amistosos no país contra um time de prodígios.

Foram 37 pontos, duas bolas de três e cinco tocos no primeiro jogo. Ele ganhou destaque até na página da NBA no Instagram, que publicou alguns dos melhores lances do pivô. Mas o que mais vem chamando a atenção é a habilidade.

Como um gigante de 2,20m consegue se mover com agilidade e ser decisivo na defesa e no ataque? LeBron James foi questionado sobre o novo fenômeno do basquete, chamado de "unicórnio", expressão para se referir a um jogador grande que tem técnica e não apenas força física.

"Todo mundo tem sido considerado um unicórnio nos últimos anos, mas ele é mais tipo um alienígena. Ninguém nunca viu ninguém tão alto quanto ele jogar de maneira tão fluída e graciosa", disse LeBron.

"Com a altura dele, a habilidade de colocar a bola em quadra, a capacidade nas bolas de três, tocos, ele é certamente um talento geracional. Espero que ele se mantenha saudável, que é o mais importante", acrescentou o astro do Los Angeles Lakers.

A expectativa é que Wembanyama logo deixe o basquete francês. O pivô é cotado para ser a primeira escolha do Draft da NBA de 2023, que será realizado em abril do ano que vem. Agora resta esperar qual a sortuda equipe que terá a chance de escolher o gigante de 2,20m.

"Sempre senti que estava em um nível diferente. Eu estava vivendo uma vida diferente do que todos os outros na escola, por exemplo, mesmo no Ensino Fundamental. Eu só estava pensando diferente de todos. Sempre tentei ser original em tudo o que faço, e é realmente algo que fica na minha alma: ser original. Seja único. É tipo, eu não consigo explicar. Acho que nasci com isso", afirmou a jovem estrela ao jornal The New York Times.