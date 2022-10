Reprodução - Internet

A 33ª rodada do Brasileirão colocou o Palmeiras com uma mão na taça abrindo 10 pontos de vantagem para o vice-líder, Internacional. Empate eletrizante no clássico carioca e vitória do timão, fora de casa, no clássico paulista agitaram a rodada. Confira todos os resultados.

SÁBADO (22)

Bragantino 4 x 2 Athletico-PR - Gols Bragantino Luan Cândido (2), Popó e Eric Ramires. Gols Athletico-PR Vitinho e Vitor Bueno

América-MG 1 x 2 Flamengo - Gol América-MG Everaldo. Gols Flamengo Everton e Matheus França



Santos 0 x 1 Corinthians - Gol Róger Guedes

Palmeiras 3 x 0 Avaí - Gols Vanderlan, Dudu e Gustavo Scarpa



DOMINGO (23)

Fluminense 2 x 2 Botafogo - Gols Fluminense Matheus Martins e Ganso. Gols Botafogo Jeffinho e Eduardo



Juventude 1 x 2 São Paulo - Gols Juventude Capixaba. Gols São Paulo Reinaldo (2)

Atlético-GO 1 x 0 Ceará - Gol Lucas Gazal

Cuiabá 1 x 2 Goiás - Gol Cuiabá Deyverson. Gol Goiás Vinicius e Pedro Raul

Coritiba 1 x 1 Internacional - Gol Coritiba Luciano Castán. Gol Internacional Vitão



A 33ª rodada finaliza nesta segunda-feira (24) com o jogo entre Fortaleza e Atlético-MG no Castelão às 20h

CLASSIFICAÇÃO

O Palmeiras segue líder isolado da competição com 71 pontos. Logo atrás vem o Internacional (61), Flamengo (58) e fechando o G4 o Corinthians (54)*. A quinta posição é ocupada pelo Fluminense (55) seguido por Athletico-PR (51), Atlético-MG (47)**, São Paulo (47), América-MG (45), Fortaleza (44), Botafogo (44), Santos (43), Bragantino (41), Goiás (41)*, Coritiba (35) e Ceará (34). Abrindo a zona de rebaixamento o Atlético-GO ocupa a 17ª posição com 33 pontos em seguida vem o Cuiabá (31), Avaí (28) e fechando a tabela na última posição o Juventude com 21 pontos.

* Possuem um jogo a menos

** Jogam nesta segunda-feira (24)

