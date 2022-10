RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois das tensões pela onda de violência, Guayaquil vive mais um momento complicado antes da final da Libertadores no sábado (29). Com a possibilidade de uma erupção do vulcão Cotopaxi, perto de Quito, o Equador decretou "alerta amarelo" nesta segunda-feira (24).

Caso a situação não se agrave, o mais provável é que isso não afete a situação das chegadas em Guayaquil. Entretanto, em caso de erupções mais intensas é possível que alguns voos sejam alterados ou cancelados.

As autoridades seguem emitindo comunicados para orientar os moradores e visitantes nas redes sociais e na mídia. Até o momento, mais de 11 mil ingressos foram vendidos para o jogo entre Flamengo e Athletico-PR no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Por exigência da Conmebol, os dois clubes precisam chegar à cidade com três dias de antecedência.