SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornal Le Parisien divulgou nesta segunda-feira (24) os valores do contrato de Kylian Mbappé com o PSG. Segundo a publicação, o atacante francês é o jogador mais bem pago do mundo desde que renovou com o clube de Paris em maio deste ano com vínculo até junho de 2025. No total, o contrato ultrapassaria os R$ 3 bilhões brutos, superando o que é pago a Neymar e Messi.

De acordo com o jornal, Mbappé recebe 72 milhões de euros brutos (R$ 365 milhões) anualmente do PSG, o que dá um salário mensal de 6 milhões de euros brutos (R$ 30 milhões).

O contrato ainda prevê o pagamento de dois bônus. O primeiro é um bônus de assinatura de 180 milhões de euros brutos (R$ 912 milhões) pagos em três parcelas. Mbappé tem a garantia de receber as três parcelas de 60 milhões de euros permanecendo ou não até o final de seu contrato.

O segundo é um bônus de fidelidade pago no final de cada janela de transferência. Para o primeiro ano, o montante é de 70 milhões de euros brutos (R$ 354 milhões). No início do segundo ano, previsto para o setembro de 2023, Mbappé receberá cerca de 80 milhões de euros (R$ 405 milhões) se ainda estiver no PSG. E, se o atacante exercer a opção de um terceiro ano no clube, a partir de setembro de 2024, o PSG terá de pagar 90 milhões de euros (R$ 456 milhões).

No total, se Kylian Mbappé cumprir os três anos de contrato, ele receberá mais de 630 milhões de euros bruto (R$ 3,1 bilhões), cerca de 282 milhões de euros líquidos (R$ 1,4 bilhão).