SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras somou mais três pontos no sábado (22) ao vencer o Avaí em casa e deu um passo adiante na escalada para o seu décimo primeiro título do Campeonato Brasileiro. Faltando cinco jogos para o término do torneio, o time alviverde paulista continua a fazer as contas para saber o que precisa para levantar a taça.

O próximo compromisso dos comandados de Abel Ferreira é contra o Athletico-PR, nesta terça-feira (25), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 34ª rodada do Brasileiro.

Se quiser depender apenas de si mesmo, o Palmeiras necessita de mais três vitórias para não ter chances de ser ultrapassado na tabela e assegurar a taça. Com 71 pontos, a equipe comandada por Abel Ferreira está a dez de distância do Internacional, vice-colocado, que empatou por 1 a 1 com o Coritiba no domingo (23).

Se cumprir com a meta de três vitórias, o Palmeiras alcançará os 80 pontos e, mesmo que o time colorado também triunfe mais três vezes, a distância entre eles será de dez pontos faltando duas rodadas.

Entretanto, como o Inter empatou no final de semana, o atual líder pode ser campeão antecipado já nesta rodada. Para isso, seria necessário mais uma vitória do time alviverde e um outro tropeço da equipe de Mano Menezes e também do rival Corinthians. Isso porque, nesse cenário, o Palmeiras chega aos 74 pontos e abre, pelo menos, 12 pontos de distância faltando quatro jogos e possuindo cinco vitórias a mais ?os gaúchos chegaram a 61 com o empate.

O Corinthians, embora esteja em quarto na tabela, com 57 pontos, teve o jogo contra o Goiás suspenso e está com um duelo a menos. Assim, mesmo que vença esse confronto atrasado e chegue aos 60, ficará a 13 de distância em caso de empate na 34ª rodada.

Em terceiro na classificação está o Flamengo, com 58. No entanto, se o Palmeiras vencer o próximo jogo, abrirá pelo menos 13 pontos de diferença nos últimos quatro jogos e não poderá ser ultrapassado pelo time rubro-negro.

Agora, se empatar ou perder na próxima rodada diante do Athletico-PR, o Palmeiras pode ver a sua vantagem na ponta diminuir dependendo dos resultados dos rivais. Nessa situação, a equipe voltaria à calculadora para revisar os números necessários.

Para o confronto desta quarta, o técnico Abel Ferreira poderá contar com o zagueiro Murilo, que volta de suspensão e deve ser escalado na defesa inicial. Por outro lado, Jailson e Raphael Veiga seguem no departamento médico.

Uma possível formação inicial do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo e Zé Rafael; Mayke, Dudu, Gustavo Scarpa e Rony.

O Athletico-PR, por sua vez, deve ir a campo com um time misto, preservando atletas para o primeiro jogo da final da Libertadores, contra o Flamengo, no sábado (29). A delegação paranaense viaja para o Equador nesta quarta-feira (26).

O técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, poderá contar com Fernandinho, que cumpria suspensão na rodada passada, e pode ir a campo com: Bento; Orejuela, Matheus Felipe, Nico Hernandez e Abner; Hugo Moura (Fernandinho), Erick e Vitor Bueno; Pedrinho, Vitor Roque e Rômulo.

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: Às 21h45 (de Brasília) desta terça-feira (25)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: Furacão Live e Twitch (Canal do Casimiro)