PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O retorno à elite do futebol brasileiro, garantido na 36ª rodada da Série B, levou o Grêmio a uma outra página de sua trajetória. Agora, depois de conviver com o calvário da segunda divisão, o momento aponta para o pontapé inicial no planejamento do ano que vem. Mas o processo tende a ser lento, pelo menos no início.

Há muitas pendências, mas pouco que pode ser feito. Dependendo diretamente das eleições ?marcadas para novembro? o clube se vê contra a parede e tentará achar unanimidade para iniciar suas atividades.

QUEM FICA

O primeiro grande debate é sobre quem vai permanecer no elenco. Há vários jogadores com vínculos no fim. Entre os mais utilizados estão: Janderson (emprestado pelo Corinthians), Nicolas (emprestado pelo Athletico-PR), Biel (emprestado pelo Fluminense) e Edilson.

Mas a lista segue com suplentes, como Elkeson, Rodrigo Ferreira (emprestado pelo Mirassol) e Léo Gomes.

SITUAÇÕES ESPECIAIS

Ainda há duas situações especiais na avaliação de quem permanecerá no Grêmio: Diego Souza e Kannemann.

Com o centroavante não há concorrência, mas dúvidas. O 'Tanque' já disse que ou permanecerá no time tricolor ou irá encerrar sua carreira profissional. No fim da temporada, ele passará por uma cirurgia, e só então definirá seus rumos. O tempo deve coincidir com a chegada da nova direção, que tratará do tema.

Já com o zagueiro argentino é necessário agir mais rápido. De volta ao time no fim da temporada após enfrentar algumas lesões, ele retomou seu protagonismo e é um dos ídolos ainda presentes no elenco. Por isso, o atual presidente, Romildo Bolzan Júnior, irá procurar um acordo entre os candidatos para que a permanência já seja tratada antes mesmo da virada do ano.

TREINADOR

O comando técnico é um novo capítulo das incertezas do Grêmio. Ainda que os dois candidatos à presidência tenham se manifestado favoráveis à permanência de Renato Gaúcho, o tema ainda precisará ser debatido. Portaluppi foi claro, em entrevista coletiva, disse que não aceita interferência de 'quem não entende de futebol', e que só trataria de renovação após a confirmação na elite.

"Não posso proibir um vice-presidente de entrar no vestiário, mas espero que qualquer um dos presidentes que for eleito [na eleição de novembro] que ponha pessoas que entendam no futebol. Eu sempre falo, e podem gravar isso: o futebol é a profissão que mais emprega incompetentes no mundo. Têm que entrar pessoas competentes, que entendam do babado. Se não entender, não adianta entrar para passear, para falar que está no meio dos jogadores, da comissão. Qual a ajuda dessa pessoa? Qualquer vice é respeitado, mas se não entender, que fique na Arena, e o treinador no CT. A pessoa que não entende, tem que decidir o que vai fazer para ajudar o clube. Agora, para trocar ideia comigo sobre futebol tem que entender", disse Renato.

QUANDO OCORREM AS ELEIÇÕES

A eleição presidencial do Grêmio ocorre em dois turnos. O primeiro é restrito aos Conselheiros e acontece no dia 3 de novembro. Os candidatos que superarem a cláusula de barreira de 20% vão ao segundo turno, com participação dos sócios do clube, no dia 12.