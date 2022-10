RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo corre contra o tempo para ter jogadores importantes na final da Libertadores. Nesta segunda-feira (24), o clube confirmou que Arturo Vidal recebeu alta hospitalar após drenagem realizada na perna direita e seguirá o tratamento no CT para tentar ficar à disposição contra o Athletico-PR no sábado (29).

A certeza é que Varela está fora da decisão. Após realizar exame, o jogador constatou lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Por isso, não se recuperará em tempo hábil para entrar em campo.

"O atleta Vidal recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (24) após drenagem realizada na perna direita. Seguirá tratamento no CT a partir de amanhã. O atleta Varela realizou exame que constatou lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Segue tratamento no CT", informou o Flamengo nesta segunda.

Outro que gera dúvida é Thiago Mais, que teve uma inflamação no joelho e faz tratamento para viajar e jogar. O caso dele é o menos preocupante. Os três, porém, estão na delegação que vai ao Equador na quarta-feira (26).

O Flamengo entra em campo nesta terça-feira (25) contra o Santos na última partida antes da final da Libertadores. Dorival deve mesclar alguns reservas e titulares.