SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Vanderlei Luxemburgo, que ficou sem a candidatura para o Senado de Tocantins após decisão do PSB, comparou as eleições presidenciais a um jogo de futebol.

No Twitter, Luxaemburgo classificou o pleito que envolve Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) ?que acontece no próximo domingo (30 ? como "o jogo mais importante do ano". Ele ainda fez uma espécie de "convocação" aos mais de 500 mil seguidores.

"Nós estamos na última semana para o jogo mais importante do ano. Vamos pra cima!", iniciou o treinador, que é apoiador do candidato petista.

"Temos um país inteiro pra tirar do rebaixamento", completou Luxemburgo ao criticar a atual situação do país, hoje comandado por Bolsonaro.

No vídeo da publicação, há algumas frases motivacionais de Luxa antes de uma parte de um discurso de Lula. Na ocasião, o candidato do PT se dirige justamente ao técnico.

"Se a gente ganhar as eleições, você, quem sabe, Luxemburgo, vai treinar o time do governo. Nós não vamos contratar português, vamos contratar técnico brasileiro para ajudar a gente a fazer as coisas certas", falou Lula.