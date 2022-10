SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Meio-campista do Real Madrid e da seleção croata, Luka Modric anunciou que a Copa do Mundo do Qatar será a sua última. O jogador de 37 anos informou, em entrevista à Fifa+, que o Mundial será sua despedida da Croácia.

A última Copa do Mundo, na Rússia, em 2018, foi especial para o meia. Modric foi um dos líderes da Croácia rumo ao vice-campeonato mundial e, no mesmo ano, conquistou a Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador do mundo.

"Estou ciente que tenho certa idade e por isso esta será a minha última competição pela seleção da Croácia", afirmou Modric.

O croata não afirmou se a "aposentadoria" da seleção impactará na sequência no Real Madrid. Modric tem contrato com o time merengue até julho de 2023.

A Croácia está no Grupo F da Copa do Mundo do Qatar, e estreia no dia 23 de novembro, às 7h (de Brasília), contra o Marrocos, no estádio Al Bayt. A chave ainda conta com Bélgica e Canadá.