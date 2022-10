SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez na história a Copa do Mundo de futebol masculino será disputada no Oriente Médio. O Qatar recebe, de 20 de novembro a 18 de dezembro, as 32 seleções que vão em busca do título.

O país gastou US$ 200 bilhões (mais de R$ 1 trilhão, em cotação atual) em infraestrutura em um esforço para garantir o sucesso do projeto. Oito estádios, sete dos quais com ar-condicionado, foram construídos ou reformados, juntamente com um novo sistema de metrô e aeroporto internacional.

Confira abaixo as respostas para algumas das principais dúvidas sobre o torneio.

ONDE SERÁ A COPA DO MUNDO?

O Mundial de 2022 será disputado no Qatar. Será a primeira vez que uma Copa do Mundo será realizada no Oriente Médio.

QUANDO É A COPA DO MUNDO 2022?

De 20 de novembro a 18 de dezembro.

QUANDO É O ÚLTIMO JOGO DA COPA DO MUNDO?

A final acontece no dia 18 de dezembro, um domingo, ao meio-dia (horário de Brasília), no estádio Lusail.

POR QUE A COPA DO MUNDO SERÁ EM NOVEMBRO?

Tradicionalmente disputada em junho, a competição deste ano foi marcada para novembro porque o Qatar costuma ter temperaturas muito altas, tempestades de areia e baixa umidade do ar entre junho e agosto. Por isso, para preservar a saúde dos atletas e dos torcedores, a Fifa marcou o torneio para o fim do ano.

COMO A COPA DO MUNDO FUNCIONA?

As 32 seleções são divididas em grupos de quatro. Os times se enfrentam uma vez dentro do grupo, e os dois mais bem classificados passam para as oitavas. A partir daí, é eliminatória em jogo único. Se empatar, vai para a prorrogação e pênaltis.

QUAIS SÃO OS PAÍSES PARTICIPANTES DA COPA DO MUNDO?

Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Camarões, Canadá, Coreia do Sul, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Gana, Holanda, Inglaterra, Irã, Japão, Marrocos, México, País de Gales, Polônia, Portugal, Qatar, Senegal, Sérvia, Suíça, Tunísia e Uruguai.

ONDE ASSISTIR À COPA DO MUNDO 2022?

A Globo tem exclusividade do evento em TV aberta e fechada. Os jogos serão transmitidos na TV Globo e nos canais SporTV. Além disso, o grupo também exibirá as partidas no Globoplay. Segundo a Fifa, também estão licenciadas as rádios Bandeirantes, Energia 97 FM, Gaúcha, Itatiaia, Jornal, Jovem Pan e Transamerica.

COPA DO MUNDO É FERIADO?

Segundo especialistas, a legislação trabalhista não prevê obrigação de a empresa dispensar os funcionários no dia dos jogos da Copa. No entanto, é possível negociar folgas ou combinar uma jornada de trabalho menor para conseguir acompanhar as partidas.

QUEM GANHOU A ÚLTIMA COPA DO MUNDO?

A França foi a campeã da Copa do Mundo de 2018 ao bater a Croácia por 4 a 2, na Rússia.

QUAIS SÃO OS CAMPEÕES DA COPA DO MUNDO?

Brasil - 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

Alemanha - 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

Itália - 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

Argentina - 2 títulos (1978 e 1986)

França - 2 títulos (1998 e 2018)

Uruguai - 2 títulos (1930 e 1950)

Espanha - 1 título (2010)

Inglaterra - 1 título (1966)